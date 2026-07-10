EDP Renováveis aumenta produção em 4% no semestre

A produção da EDP Renováveis aumentou 4% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano homólogo. Este dado foi partilhado esta sexta-feira pela subsidiária do grupo EDP, num relatório publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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A produção de eletricidade aumentou 0,9 terawatts-hora (TWh) em termos homólogos, com o solar a dar o maior contributo e a representar já 25% da produção total, enquanto a eólica continua a ser a principal fonte

(75%).

A América do Norte e Europa representaram 62% e 26% da produção total, respetivamente. A produção na América do Norte aumentou 7% em termos homólogos, impulsionada principalmente por novas adições, e na Europa diminuiu 2% no mesmo período, refletindo o impacto líquido de -0,2 giagwatts (GW) na capacidade, decorrente de rotação de ativos superior às adições.

Na América do Sul, a produção também apresentou uma trajetória descendente, mas sobretudo por recursos mais fracos. A produção neste território diminuiu 2% em termos homólogos. Ainda assim, a queda foi mitigada pelas adições no período.

Na Ásia Pacífico, a produção da EDP Renováveis aumentou 17% em termos homólogos, impulsionado por adições e recursos mais fortes, representando respetivamente 9% e 4% da produção total.

Olhando às tecnologias, a capacidade de armazenamento foi a que mais disparou. Nos últimos 12 meses, as adições brutas de capacidade ascenderam a 1,8 GW, das quais 0,8 GW na América do Norte (48%) e 0,6 GW na Europa (36%), representando em conjunto 83% das adições. Por tecnologia, 0,8 GW das adições dizem respeito a solar (46%), 0,4 GW a energia eólica onshore (24%), 0,4 GW a armazenamento em baterias (BESS) (23%) e 0,1 GW a eólico offshore (8%).

No que diz respeito à casa mãe, a EDP, em outro comunicado desta tarde de sexta-feira dá conta que o preço médio de eletricidade na Península Ibérica diminuiu em termos homólogos para 49,8 euros por megawatt-hora (euros/MWh) no semestre, face aos 61,8 euros/MWh do período homólogo. A descida reflete “o contexto de preços mais baixos no primeiro trimestre”, graças ao “aumento significativo da produção renovável e dos recursos hídricos resultante das tempestades”.

Estes dados dão algumas pistas daquilo que poderão ser os resultados financeiros da EDPR relativos ao primeiro semestre deste ano, que serão divulgados a 29 de julho de 2026.