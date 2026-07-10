Exames nacionais. “Quem se sentir lesado pode sempre recorrer”, diz Miranda Sarmento

Joaquim Miranda Sarmento disse esta sexta-feira para as famílias que se sintam lesadas pelo atraso na correção dos exames recorrerem e pedirem uma compensação, avança a Sic Notícias.

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“O impacto será algo exagerado, portanto, do ponto de vista administrativo, quem se sentir lesado pode sempre recorrer”, disse o ministro das Finanças.

Na quinta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que 73% dos exames nacionais do secundário distribuídos para classificação já estão corrigidos, garantindo que o ritmo está a acelerar. Leitão Amaro adiantou ainda que não foram tomadas decisões em Conselho de Ministros sobre eventuais mecanismos de compensação, remetendo para uma análise posterior aos prazos fixados.

Em causa estão as falhas identificadas durante o processo de avaliação dos exames nacionais do ensino secundário que levaram a tutela a adiar as datas de divulgação dos resultados da primeira fase assim como o calendário das provas da segunda fase. Isto porque, de forma generalizada, pela primeira vez este ano, as provas, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital.