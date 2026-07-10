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Fernando Alvim “apanhado com duas suecas” em nova campanha da Fnac

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Depois de Alexandra Lencastre ter inaugurado o mote “Desliga o telemóvel. Vai para a cama com um livro”, a campanha está de regresso para o verão.

O apresentador e humorista Fernando Alvim é o novo protagonista da campanha da Fnac “Desliga o telemóvel. Vai para a cama com um livro”. Depois do arranque em abril — mês em que se assinalou o Dia Mundial do Livro — com a atriz Alexandra Lencastre, a iniciativa regressa no digital agora adaptada aos meses de verão.

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“Alvim apanhado com duas suecas” é o mote da nova vaga partilhada nas redes sociais, que conta com a criatividade da agência Uzina.

Também desenvolvida pela Uzina, a campanha divulgada em abril inspirava-se no icónico formato televisivo dos anos 90, “Na Cama Com…”. Segundo a marca, o conceito foi reinterpretado “com um registo atual, onde o humor e a familiaridade ajudam a recentrar a atenção na leitura”.

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Fernando Alvim “apanhado com duas suecas” em nova campanha da Fnac

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