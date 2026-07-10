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Festival da Comida Continente regressa este fim de semana

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A oitava edição do Festival da Comida Continente conta com artistas como MC Livinho, Sara Correia, Anselmo Ralph e Tony Carreira.

O Continente realiza este fim de semana a oitava edição do Festival da Comida Continente, composto por três palcos, 14 artistas nacionais e internacionais e seis chefs de renome. As portas abrem às 10h30 e encerram às 00h00, no sábado, e às 23h00, no domingo.

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O sábado, dia 11 de julho, fica marcado pelo espetáculo do internacional MC Livinho, uma das figuras mais reconhecidas do funk brasileiro. O alinhamento conta ainda com os concertos de Mizzy Miles, Karetus, Sons do Minho, Sambinha do Zé, Rosinha e Bia Alegria.

No domingo, dia 12 de julho, Sara Correia e Anselmo Ralph estreiam-se no Palco Continente. Os restantes palcos vão contar com os concertos de Álvaro D’Kastro, Santamaria, Zé Amaro e Sónia e as Profissões. O encerramento fica entregue a Tony Carreira, presença assídua neste Festival.

Durante os dois dias, a STCP disponibiliza um serviço gratuito de vaivém entre a Casa da Música (interface do Metro) e as várias entradas do Parque da Cidade, com paragens estratégicas ao longo do percurso. O serviço funcionará no sábado, das 9h30 até às 02h00, e no domingo até às 00h00. Entre as 9h30 e as 19h00, os autocarros passam a cada 25 minutos, e a partir das 19h00 a frequência aumenta para um vaivém a cada 12 minutos. Será ainda reforçada a capacidade das linhas regulares 200, 205, 500, 501 e 502.

Este festival insere-se naquele que a marca intitula ser “o maior verão de sempre do Continente” e que vai fazer regressar a marca à capital com um grande evento na Praça do Comércio.

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