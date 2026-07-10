Força Aérea assegura regresso da força destacada na Venezuela

A Força Aérea Portuguesa trouxe de regresso os operacionais da Força Operacional Conjunta Nacional (FOCON) que estiveram destacados na Venezuela, para apoiar as operações de resgate e resposta aos sismos que atingiram o país. A missão constituiu a segunda operação aérea da Força Aérea para a Venezuela.

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A aeronave KC-390, da Esquadra 506 – “Rinocerontes” aterrou esta manhã, pelas 10h54, na Base Aérea N.º 11 (BA11), em Beja, tendo descolado de Caracas pelas três horas da madrugada de Lisboa de ontem, dia 9 de julho, efetuando escalas em Martinica e Cabo Verde.

Na viagem de ida, realizada em conjunto com outro KC-390 na passada terça-feira, foram transportadas cerca de 35 toneladas de ajuda humanitária, incluindo duas ambulâncias totalmente equipadas, doadas pela Cruz Vermelha Portuguesa, e 1,5 toneladas de ferramentas e equipamentos operacionais, doados pela Marinha Portuguesa.

Esta foi a segunda operação aérea da Força Aérea no país. Para a primeira, realizada entre 27 e 30 de junho, o ramo das Forças Armadas assegurou o envio da FOCON para Caracas e no voo de regresso transportou em segurança 17 cidadãos, entre nacionais e não nacionais, que se encontravam na Venezuela.

Ambas foram solicitadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com o Ministério da Defesa Nacional, e coordenadas pelo Comando Conjunto para as Operações Militares, do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Coube à Força Aérea garantir o transporte estratégico de pessoal e de ajuda humanitária entre Portugal e a Venezuela.