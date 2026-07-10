Empresas

Governo quer criar seis grandes áreas empresariais para fixar multinacionais

  • Lusa
  • 18:59

Manuel Castro Almeida detalhou que a intenção é fixar duas áreas a Norte, outras duas no Centro (ficando uma no litoral e outra no interior), outra em Lisboa e uma outra no interior do Alentejo.

O Governo quer apostar na criação de seis grandes áreas empresariais no país para fixar empresas multinacionais, anunciou hoje em Torres Vedras o ministro da Economia e da Coesão Territorial. “Queremos construir áreas empresariais entre os três e os oito quilómetros quadrados. Queremos fazer seis no país destas médias e grandes áreas de acolhimento empresarial. Ou seja, replicar à escala mais reduzida aquilo que é Sines”, afirmou Manuel Castro Almeida.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O governante falava à margem da inauguração da variante rodoviária de ligação da autoestrada A8 (Lisboa/Leiria) à Área Empresarial das Palhagueiras, no concelho de Torres Vedras.

“Há permanentemente empresas internacionais de grande dimensão com vontade de investir em Portugal que “estão a escolher outros países porque não há em Portugal terrenos devidamente infraestruturados da dimensão que algumas empresas querem. Eu prefiro ter terrenos disponíveis e não utilizados do que deixar investimento por fazer para não ter terrenos disponíveis”, justificou o ministro aos jornalistas.

O ministro da Economia adiantou que a Global Parks, empresa pertencente à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, vai ser a promotora dessas áreas empresariais enquanto a localização vai ser decidida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Caberá ao Governo “encontrar financiamento para as obras”.

Manuel Castro Almeida detalhou que a intenção do Governo é fixar duas dessas áreas a Norte, outras duas no Centro (ficando uma no litoral e outra no interior), outra em Lisboa e uma outra no interior do Alentejo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo quer criar seis grandes áreas empresariais para fixar multinacionais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo aumenta apoio a combustíveis na próxima semana

Ânia Ataíde,

O apoio fiscal sobe 1,2 cêntimos no caso do gasóleo e 0,53 cêntimos na gasolina, depois do setor ter antecipado um aumento dos combustíveis na próxima semana.