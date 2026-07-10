Governo quer criar seis grandes áreas empresariais para fixar multinacionais

O Governo quer apostar na criação de seis grandes áreas empresariais no país para fixar empresas multinacionais, anunciou hoje em Torres Vedras o ministro da Economia e da Coesão Territorial. “Queremos construir áreas empresariais entre os três e os oito quilómetros quadrados. Queremos fazer seis no país destas médias e grandes áreas de acolhimento empresarial. Ou seja, replicar à escala mais reduzida aquilo que é Sines”, afirmou Manuel Castro Almeida.

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O governante falava à margem da inauguração da variante rodoviária de ligação da autoestrada A8 (Lisboa/Leiria) à Área Empresarial das Palhagueiras, no concelho de Torres Vedras.

“Há permanentemente empresas internacionais de grande dimensão com vontade de investir em Portugal que “estão a escolher outros países porque não há em Portugal terrenos devidamente infraestruturados da dimensão que algumas empresas querem. Eu prefiro ter terrenos disponíveis e não utilizados do que deixar investimento por fazer para não ter terrenos disponíveis”, justificou o ministro aos jornalistas.

O ministro da Economia adiantou que a Global Parks, empresa pertencente à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, vai ser a promotora dessas áreas empresariais enquanto a localização vai ser decidida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Caberá ao Governo “encontrar financiamento para as obras”.

Manuel Castro Almeida detalhou que a intenção do Governo é fixar duas dessas áreas a Norte, outras duas no Centro (ficando uma no litoral e outra no interior), outra em Lisboa e uma outra no interior do Alentejo.