Governo volta a aumentar apoio a combustíveis na próxima semana

O Governo vai voltar a alterar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tendo em conta a esperada subida dos preços do gasóleo e da gasolina na próxima semana. O apoio fiscal sobre o gasóleo sobe 1,2 cêntimos e 0,53 cêntimos sobre a gasolina.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na portaria publicada em Diário da República esta sexta-feira à tarde, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina sem chumbo “de 42,35 euros e de 40,51 euros por 1.000 litros, respetivamente“. Na semana passada, o desconto em vigor foi de 30,34 euros e de 35,13 euros por cada mil litros.

A decisão decorre “face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo”.

As estimativas da ACP, divulgadas esta sexta-feira de manhã, indicam que o gasóleo vai ficar sete cêntimos mais caro e a gasolina vai aumentar 2,5 cêntimos por litro, com a nova escalada das tensões entre os EUA e o Irão a fazer-se sentir no bolso dos automobilistas na próxima semana. No balanço da semana, o Brent, referência para a Europa, subiu cerca de 4,7% – apesar de nos últimos dois dias estar em queda. Esta sexta-feira, o Brent fechou a cair 0,38%, para os 76,01 dólares. Já o petróleo intermédio do Texas (WTI) desceu 0,93% para os 71,41 dólares o barril.

A subida dos preços reflete assim o reacendimento do conflito no Médio Oriente, depois de Donald Trump ter declarado o fim do acordo de cessar-fogo com o Irão e de ter bombardeado vários pontos do país durante a semana.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. O aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos EUA e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

(Notícia atualizada às 18h50)