Guerra na Europa

Kremlin considera negociações de paz com a Ucrânia impossíveis e promete mais ataques

  • Lusa
  • 13:23

O Kremlin considera que, sem vontade de Kiev para negociar, não há condições para retomar conversações de paz e garante que a Rússia vai manter a campanha militar na Ucrânia.

O Kremlin afirmou sexta-feira que considera impossível, nas atuais circunstâncias, retomar as negociações de paz com a Ucrânia e garantiu que vai continuar a campanha militar no país vizinho.

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“A Rússia continua aberta a alcançar os seus objetivos através de negociações pacíficas e político-diplomáticas. Mas, nas circunstâncias em que isso se torna impossível devido à falta de vontade do regime de Kiev, continuaremos a ‘operação militar especial'”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na conferência de imprensa diária.

Peskov respondia a notícias da imprensa internacional de acordo com as quais o Presidente russo, Vladimir Putin, terá suspendido, por agora, qualquer intenção de retomar as negociações de paz, interrompidas desde fevereiro.

De acordo com estas mesmas informações, Putin mantém como objetivo a conquista de toda a região do Donbass, apesar de analistas militares considerarem que essa meta permanece difícil de alcançar.

O porta-voz do Kremlin acusou ainda Kiev de agravar o conflito através de ataques com drones de longo alcance contra território russo e afirmou que as forças russas vão continuar a expandir a “zona de segurança” no norte e leste da Ucrânia.

“Vemos que Kiev não está, neste momento, a favor do processo de paz“, afirmou Peskov.

Na quinta-feira, o Kremlin já tinha rejeitado as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, de acordo com as quais a intensificação dos ataques ucranianos contra alvos russos podia acelerar o fim da guerra.

“Pelo contrário, vemos que existe uma certa confusão na Casa Branca sobre como a escalada, através da pressão militar, pode levar a uma solução pacífica. Esta é uma conclusão errada”, declarou Peskov.

Trump e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, defenderam na quarta-feira, durante a cimeira da NATO, em Ancara, que os recentes ataques ucranianos à retaguarda russa podem contribuir para acelerar o fim do conflito.

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