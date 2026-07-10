Mais de 55 milhões de embalagens recolhidas em três meses de sistema Volta
Entre 10 de abril e 6 de julho, foram devolvidas 55,5 milhões de embalagens de plástico e metal. Entidade gestora do sistema de depósito e reembolso prevê crescimento dos níveis de devolução.
A SDR Portugal, entidade gestora do sistema de depósito e reembolso, faz um balanço “globalmente muito positivo” dos primeiros três meses de funcionamento. Segundo avança o Público, o denominado “sistema Volta” recolheu 55,5 milhões de embalagens de bebidas de uso único desde 10 de abril, entre garrafas e latas de plástico, metal e alumínio, com capacidade inferior a três litros.
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Em cada transação são devolvidas, em média, 15 embalagens, num resultado que a SDR Portugal interpreta como sinal de uma adesão crescente dos consumidores e de uma mudança gradual de comportamentos. A expectativa da entidade é de crescimento dos níveis de devolução nos próximos meses, incluindo durante o verão, junto dos mais de 2.500 pontos de recolha espalhados pelo território continental e as regiões autónomas.
Contudo, a Deco sublinhou em junho a falta de informação no arranque do mecanismo e a persistência de dúvidas sobre o reembolso e as cobranças indevidas. Segundo a associação de defesa do consumidor, a comunicação só começou a chegar de forma mais consistente quando o sistema já estava em funcionamento, mantendo-se entre os consumidores incertezas sobre o modo de devolução das embalagens e sobre o direito a exigir o reembolso da caução em numerário.
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