Multimilionário francês compra 16% da Vodafone e torna-se o maior acionista

O multimilionário francês Xavier Niel tornou-se o maior acionista da Vodafone ao adquirir uma participação de 16% por 4,4 mil milhões de libras (5,16 mil milhões de euros), avança o The Guardian. As ações da operadora britânica disparam 12,88%.

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A participação foi adquirida ao grupo de telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos e&, que anunciou a venda da totalidade da sua posição na Vodafone por 112,5 libras por ação. A empresa tinha entrado no capital da operadora em 2022, com um investimento de 3,3 mil milhões de libras.

Fundador do grupo francês Iliad, que opera em França sob a marca Free, Xavier Niel adquiriu a participação através da Vega, a sociedade de investimento da família.

Niel, que em 2022 vendeu a participação de 2,5% que detinha na Vodafone através da Atlas Investissement, afirmou que a operadora representa agora uma “oportunidade de investimento atraente, sustentada por ativos de qualidade, marcas fortes, posições de liderança e uma presença geográfica diversificada”.

“Conhecemos bem o grupo da família Niel e esperamos interagir com eles enquanto acionista de longo prazo”, afirmou a Vodafone, numa declaração enviada à Bloomberg.

Em maio, a Vodafone anunciou a aquisição da participação de 49% da CK Hutchison na joint venture VodafoneThree, passando a deter o controlo total da empresa.

Já em junho, o grupo Iliad assinou um memorando de entendimento com a Altice France, a Bouygues Telecom e a Orange para a eventual aquisição da SFR. Recorde-se que, em maio de 2024, Xavier Niel esteve também na corrida à compra da Altice Portugal.