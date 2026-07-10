Mundial 2026: Vitória dos franceses contra Marrocos vista, em média, por 1,48 milhões de telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

A fase dos quartos-de-final iniciou-se com o jogo da França-Marrocos, onde os franceses se tornaram os primeiros a garantir um lugar nas meias-finais por 2-0. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 1.478.410 telespectadores, na TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5, pelas 21h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.549.905 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 311.112 visualizações pelas 22h30.

O jogo mais visto mantém-se o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores. O Mundial de 2026 já acumula 35 milhões e 400 mil telespectadores nos 28 dias de competição, numa média de 1 milhão e 264 mil telespectadores por dia.

A RTP1 (com cinco jogos) captou 25% dos telespectadores sintonizados no Mundial — cerca de 9 milhões e 67 mil. A TVI (com seis jogos) acumula 24% — cerca de 8 milhões e 440 mil –, SIC (com cinco jogos) representa 22% — cerca de 7 milhões e 750 mil — , a Sport TV 5 com 21% — cerca de 7 milhões e 380 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 2 milhões e 707 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos — 2,3% — e 15/24 anos — 2,5%.

A competição prossegue esta sexta-feira, 10 de julho, com o jogo Espanha X Bélgica. Pode ver o calendário completo (e onde vão ser transmitidos), aqui.