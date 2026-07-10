NATO quer contratar novo diretor-geral para acelerador DIANA

O acelerador NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) quer contratar um novo diretor-geral por um período de três anos para conduzir a organização na sua próxima fase, com foco em transformar tecnologias de ponta em capacidades para defesa e segurança da Aliança Atlântica.

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A aliança militar esclarece que os candidatos têm de conseguir acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias inovadoras de defesa pela DIANA, assim como promover a qualidade da inovação, o avanço das capacidades e a sustentabilidade nos ecossistemas da NATO.

A Aliança convida líderes seniores com, pelo menos, dez anos de experiência em cargos de liderança sénior, com conhecimento sólido de tecnologia e do seu papel na Defesa, bem como um perfil estratégico com familiaridade com os desafios de segurança da NATO, para se candidatarem ao cargo.

Os concorrentes têm até 17 de agosto para se candidatar através do site Taleo, e os que forem pré-selecionados deverão estar disponíveis para o processo seletivo, previsto para outubro, na sede da NATO em Bruxelas, na Bélgica.

A nomeação estará sujeita à obtenção de uma autorização de segurança (fornecida pelas autoridades nacionais do candidato selecionado), à aprovação do dossiê médico do candidato pelo Conselheiro Médico da NATO e ainda à verificação dos estudos e experiência profissional.

Os interessados podem obter mais informações sobre as candidaturas aqui.