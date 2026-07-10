Pedro Leitão reforça comissão executiva da EY após sair do Banco Montepio

Pedro Leitão reforçou a comissão executiva da EY em Portugal, após ter saído da liderança do Banco Montepio há cerca de dois meses, anunciou esta sexta-feira a consultora em comunicado.

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O antigo gestor bancário, de 54 anos, foi nomeado partner e vai liderar a área de consulting em Portugal, Angola e Moçambique, “apoiando empresas e organizações públicas e privadas na definição e execução de processos de transformação empresarial, inovação, digitalização, inteligência artificial, modernização operacional, gestão da mudança e crescimento sustentável”.

Em comunicado, a EY salienta a experiência de mais de três décadas em funções de gestão e consultoria de Pedro Leitão, com “carreira alicerçada na liderança de processos de transformação organizacional, na criação de valor e na gestão da mudança em contextos de elevada exigência”.

Pedro Leitão esteve seis anos à frente do Banco Montepio, onde levou a cabo uma profunda reestruturação, incluindo saídas de trabalhadores e venda de crédito malparado e operações internacionais, com o objetivo de colocar o banco na rota de lucros — com o fim do mandato, foi substituído por José Azevedo Pereira em maio.

Antes do Banco Montepio, teve passagens pelo Banco Atlântico Europa em Portugal e pelo Banco Millennium Atlântico, em Angola, e ainda pela Deloitte.

“Vivemos um momento em que a competitividade das organizações depende cada vez mais da capacidade de antecipar a mudança, integrar tecnologia, reinventar modelos de negócio e executar processos de transformação com rapidez e rigor, ao mesmo tempo que envolvemos e desenvolvemos pessoas. É esse o desafio que abraço nesta nova etapa, colocando a experiência acumulada ao serviço dos clientes e das pessoas da EY, e do desenvolvimento dos mercados onde estamos presentes”, afirmou Pedro Leitão no comunicado.

Recentemente a EY anunciou a contratação de Luís Costa Ferreira, ex-diretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, para a liderança da área de Serviços Financeiros da consultora.

Na mesma altura, também deu conta das contratações de Miguel Cunha Amaro para partner da área de consultoria em Serviços Financeiros e José Diogo Beirão para área de Financial Services Risk Management.

(notícia atualizada às 12h10)