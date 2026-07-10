Porto estreia ferramenta da Airbnb para reforçar supervisão do alojamento local

O Porto tornou-se a primeira cidade da Península Ibérica a dispor do Compliance Tab, uma ferramenta desenvolvida pela Airbnb que permite às autoridades municipais supervisionar diretamente os anúncios de alojamento local publicados na plataforma, reforçando a capacidade de monitorização da atividade e de atuação perante situações de incumprimento.

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A novidade foi apresentada durante a conferência “Portas da Cidade – O Futuro do Turismo Inteligente e Sustentável”, onde Jaime Rodríguez de Santiago, diretor-geral da Airbnb Marketing Services para Espanha e Portugal, enquadrou o lançamento como o mais recente passo de uma colaboração iniciada há oito anos entre a plataforma e a Câmara Municipal do Porto.

“Hoje lançamos oficialmente o Compliance Tab, um portal que dá às autoridades do Porto supervisão direta sobre todos os anúncios de alojamento de curta duração na Airbnb, permitindo saber quem opera, se o faz de forma legal e dando capacidade real para atuar contra quem não cumpre. O Porto é a primeira cidade de toda a Península Ibérica a dispor desta ferramenta”, afirmou o responsável.

Segundo Jaime Rodríguez de Santiago, o novo portal foi concebido para disponibilizar às autoridades municipais informação que facilite a fiscalização da atividade desenvolvida na plataforma, reforçando a transparência e a cooperação entre o setor público e privado na gestão do alojamento local.

O lançamento do Compliance Tab representa o quarto marco da parceria estabelecida entre a Airbnb e o município do Porto. A colaboração começou em 2018, com um acordo voluntário para a cobrança da taxa turística e a partilha de dados; prosseguiu em 2021 com o lançamento do Trust Seal, um distintivo destinado a identificar alojamentos que cumprem os padrões de qualidade definidos pela cidade; e foi reforçada em 2025 através de iniciativas de promoção de um turismo sustentável e responsável e de apoio à estratégia municipal de dispersão dos visitantes por diferentes zonas da cidade.

Para o diretor-geral da Airbnb Marketing Services para Espanha e Portugal, o percurso desenvolvido em conjunto faz do Porto um exemplo de cooperação entre plataformas digitais e administrações públicas. “O que o Porto e a Airbnb construíram juntos não é apenas uma história local. Outras cidades estão neste momento a decidir como regular este setor e perguntam-se se a cooperação entre plataformas e autoridades produz resultados. Hoje podemos dizer que, depois de quase uma década de trabalho conjunto, o Porto demonstra que sim”, sustentou.

O gestor considera que esta colaboração demonstra ser possível conciliar o desenvolvimento do alojamento local com mecanismos de supervisão mais eficazes, procurando promover um equilíbrio entre o crescimento do turismo e a qualidade de vida dos residentes.