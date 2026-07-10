Portugal é o nono país mais populoso da União Europeia

A população da União Europeia (UE) atingiu 452 milhões de habitantes a 1 de janeiro de 2026, mais 706 mil face ao ano anterior, segundo a última estimativa do Eurostat. Foi o quinto ano consecutivo de crescimento demográfico no bloco comunitário, após a quebra registada em 2021, devido à pandemia de Covid-19. Já considerando a revisão da população residente divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em junho, Portugal subiu ao nono lugar entre os países mais populosos da União Europeia, quando ocupava a 10.ª posição um ano antes.

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No primeiro dia de 2026, Portugal tinha uma população residente estimada em 11.424.031 pessoas, mais 36.809 do que em 1 de janeiro de 2025, o equivalente a um crescimento de 0,32%. Como referido, o valor coincide com a estimativa divulgada pelo INE em junho, referente à população residente em 31 de dezembro de 2025.

Entre os Estados-membros, a população variava entre 83,5 milhões de habitantes na Alemanha e cerca de 569 mil em Malta. Os cinco países mais populosos — Alemanha, França, Itália, Espanha e Polónia — concentravam cerca de dois terços da população da UE, representando, respetivamente, 18,5%, 15,3%, 13%, 11% e 8% do total.

Entre 1 de janeiro de 2025 e 1 de janeiro de 2026, a população aumentou em 16 dos 27 Estados-membros. As maiores taxas de crescimento foram registadas em Malta (+24,1 por mil habitantes), Chipre (+13,7) e Luxemburgo (+13,1), enquanto os maiores recuos ocorreram na Letónia (-8,3 por mil habitantes), Estónia (-6,8) e Hungria (-5,4).

Os dados do Eurostat mostram que, a 1 de janeiro de 2026, a população da União Europeia era oito milhões de pessoas superior à de 2016 e 16 milhões superior à de 2006.

Numa perspetiva de longo prazo, a população do bloco cresceu 97,5 milhões de pessoas entre 1960 e 2026, passando de 354,5 milhões para 452 milhões de habitantes. Ainda assim, o ritmo desse crescimento tem vindo a abrandar: na década de 1960, a população aumentava, em média, três milhões de pessoas por ano, enquanto na década de 2010 esse ritmo desacelerou para cerca de 600 mil por ano.