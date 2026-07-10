Educação

Professores receberam orientação para avaliar exames mesmo com folhas em falta

  • ECO
  • 19:13

Professores receberam a indicação que deveriam aguardar pelas folhas de continuação, mas caso não apareçam na plataforma teriam de classificar as respostas apenas com os "dados" que tinham.

Com as novas atualizações da plataforma de classificação de exames, os professores podem começar a ter acesso às folhas de continuação em falta e a impedir a classificação de respostas incompletas. Ainda assim, na quarta-feira, alguns professores receberam a indicação que deveriam aguardar pelas folhas de continuação, mas caso não apareçam na plataforma teriam de classificar as respostas apenas com os “dados” que tinham, revela o Expresso.

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Segundo a porta-voz do movimento Missão Escola Pública, Cristina Mota, esta orientação tem como objetivo garantir que “as pautas são lançadas no dia 17 de julho, independentemente se as notas são justas ou não”.

Em causa estão as falhas identificadas durante o processo de avaliação dos exames nacionais do ensino secundário que levaram a tutela a adiar as datas de divulgação dos resultados da primeira fase assim como o calendário das provas da segunda fase. Isto porque, de forma generalizada, pela primeira vez este ano, as provas, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital.

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