Shein recebe ‘luz verde’ para entrar na bolsa de Hong Kong

A Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários da China aprovou o pedido da Shein para a entrada na Bolsa de Hong Kong, onde a empresa quer vender até 341,6 milhões de ações, anunciou esta sexta-feira a retalhista.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A empresa também tem a ambição de ser cotada nas bolsas de Nova Iorque e Londres, mas este objetivo tem sido travado por questões regulatórias. Fundada em 2012, a Shein, que tem sede em Singapura, é uma empresa de moda, que está presente em mais de 150 países.

No final de junho, o parlamento francês aprovou um diploma com o objetivo de conter o crescimento das plataformas de fast fashion, como a Shein. Estas lojas têm vindo a ser criticadas pela baixa qualidade dos seus produtos e pelos resíduos e poluição que geram.

O setor têxtil é responsável por quase 10% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Também em junho, as autoridades francesas aplicaram duas multas à Shein, num total de 22 milhões de euros por deficiências na rastreabilidade dos produtos e nos prazos de entrega e devolução.