Sonae compra lojas de pet care da maior retalhista sueca

Poucos meses após pagar 2,3 milhões de euros pela retalhista norueguesa Petco Retail AS, o grupo Sonae acaba de reforçar o negócio de produtos e cuidados para animais de estimação (pet care) na Suécia. A aquisição das lojas da marca Gaston, até agora detidas pelo gigante do retalho alimentar sueco ICA Gruppen, foi concretizada através da finlandesa Musti, pela qual há dois anos pagou 700 milhões de euros por uma participação a rondar os 80%.

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Segundo um comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira, os três espaços comerciais da Gaston localizados em Uppsala, Västerås e Norrköping vão ser integrados na Arken Zoo, que é a maior rede de retalho para animais de estimação na Suécia e que é detida a 100% pela Musti da Sonae. Os valores financeiros envolvidos na transação não foram revelados pelas partes.

A transação marca o fim de um projeto-piloto da ICA no segmento especializado de pet care – a marca Gaston tinha sido lançada em outubro de 2024 para entender as dinâmicas de consumo dos donos de animais – e abre a porta a uma aliança estratégica de longo prazo entre a Musti e o grupo com 1.300 lojas que reclama um terço da quota de mercado na Suécia.

É que além da transferência das lojas e do canal de comércio eletrónico da Gaston, a ICA e a Musti dizem estar a negociar a possibilidade de explorar novas localizações para abrir lojas da insígnia Arken Zoo em áreas próximas dos supermercados ICA. “Esperamos estabelecer uma parceria de longo prazo para que os clientes beneficiem de ter mais lojas Arken Zoo perto de si em toda a Suécia”, refere o CEO do grupo, David Rönnberg.

Líder nos países nórdicos, onde opera com as marcas “Musti ja Mirri” na Finlândia, “Arken Zoo” na Suécia e “Musti” na Noruega, bem como nos países bálticos, onde comprou uma concorrente e opera com a marca “Pet City” na Estónia, Letónia e Lituânia, na reta final do ano passado, a gigante nórdica passou também a estar presente diretamente em Portugal através da rede ZU.

É que o conglomerado da Maia decidiu concentrar os negócios de pet care numa única unidade de negócio comandada pela Musti. Em dezembro acordou com a MC (dona do Continente, entre outras) a aquisição da marca portuguesa de retalho de produtos e cuidados para animais de estimação, que continua a ser liderada por Tobias Azevedo e explorada com a mesma insígnia.

Nesta transação entre partes relacionadas que envolveu as então 65 lojas em Portugal (24 delas com clínica veterinária integrada) e uma equipa com 348 trabalhadores, o preço final de compra ascendeu a 13,5 milhões de euros. A Musti revela, no relatório e contas do primeiro trimestre, que a última tranche foi liquidada em janeiro, com o filho do chairman Paulo Azevedo e neto de Belmiro de Azevedo a entrar para a equipa de gestão da Musti.