Ataque ao Irão

Teerão ameaça atacar Israel em retaliação a ataques a infraestruturas

  • Lusa
  • 16:08

O Irão avisou que responderá a qualquer ataque contra as suas infraestruturas, incluindo com ações militares contra Israel, numa altura em que as hostilidades recomeçaram entre Teerão e Washington.

O Irão avisou sexta-feira que responderá a qualquer ataque contra as suas infraestruturas, incluindo com ações militares contra Israel, numa altura em que as hostilidades recomeçaram entre Teerão e Washington.

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“Retaliaremos qualquer ataque às nossas infraestruturas, e o regime sionista criminoso (…) não será poupado”, afirmou o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohammad Bagher Zolghadr, num comunicado divulgado pela televisão estatal iraniana.

O responsável não especificou que medidas poderão ser adotadas por Teerão, mas deixou claro que qualquer ataque contra instalações iranianas desencadeará uma resposta, incluindo contra Israel, a quem as autoridades iranianas se referem como “regime sionista”.

A ameaça surge num contexto de renovadas tensões militares entre o Irão e os Estados Unidos, depois de uma nova escalada de hostilidades registada esta semana, aumentando os receios de um reacendimento e consequente alargamento do conflito na região do Golfo.

Teerão e Washington firmaram um memorando de entendimento em 17 de junho. Após terem encontrado este ponto de entendimento, as duas partes retomaram negociações com vista a uma resolução duradoura do conflito, desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva conjunta entre Israel e os Estados Unidos contra a República Islâmica.

Após ataques contra navios no estreito de Ormuz atribuídos à República Islâmica, os Estados Unidos retaliaram e visaram alvos iranianos.

Na quarta-feira em Ancara, durante a cimeira da NATO, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo com o Irão tinha acabado.

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