Teixeira Couto ganha concurso das iluminações de Natal em Lisboa por 556 mil euros

A Teixeira Couto venceu o concurso público lançado pela Associação Turismo de Lisboa (ATL) para assegurar as iluminações e a decoração de Natal da capital este ano. A empresa será responsável pela conceção, produção, instalação, exploração assistida, manutenção e desmontagem da iluminação e decoração natalícia da cidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O concurso teve duas propostas, a da Teixeira Couto e da Castros Iluminações. O contrato foi adjudicado por 556.272 euros, um valor abaixo do preço base do procedimento, fixado em 609 mil euros. No ano passado, Lisboa investiu 750 mil euros em cerca de 180 quilómetros de iluminação natalícia.

Até este ano, a contratação das iluminações de Natal de Lisboa estava a cargo da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), que recebia da Câmara de Lisboa a verba para celebrar o contrato. Na sequência da operação “Lúmen”, que investiga suspeitas de irregularidades na adjudicação de contratos de iluminações festivas, a Associação Turismo de Lisboa passou a ser responsável pelo lançamento do concurso público.

Em maio, a ATL anunciou que abriria o procedimento para selecionar a empresa responsável pelas iluminações de Natal da capital. Em 2025, o contrato teve um valor de 749.500 euros e foi adjudicado à Castro Iluminações, empresa visada na investigação.

“As iluminações de Natal são um elemento central da vivência de Lisboa nesta época do ano. Com este concurso, asseguramos uma solução preparada com antecedência, capaz de valorizar a cidade, reforçar a sua atratividade junto dos residentes, visitantes e turistas, e contribuir para a dinamização do comércio local e da economia da cidade durante a quadra natalícia”, afirma o diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, António Valle, citado em comunicado.

Com este concurso, asseguramos uma solução preparada com antecedência, capaz de valorizar a cidade, reforçar a sua atratividade junto dos residentes, visitantes e turistas, e contribuir para a dinamização do comércio local e da economia da cidade durante a quadra natalícia. António Valle Diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa

Com sede em Mouriz, no concelho de Paredes, a Iluminações Teixeira Couto tem mais de 50 anos de experiência na conceção e instalação de iluminações festivas e natalícias. O projeto é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa.