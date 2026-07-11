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ECO Quiz. Almada decretou situação de alerta devido a falhas na água?

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  • 11:11

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

A Câmara de Almada proibiu alguns gastos de água não essenciais para restabelecer reservas, anunciou na terça-feira a presidente Inês de Medeiros, esperando que no prazo de “duas a três semanas” seja possível ultrapassar sucessivas falhas de abastecimento no município.

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