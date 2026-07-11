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Fotogaleria. Vejas as melhores imagens do Palco Z

  • ECO
  • 11:46

O ECO juntou mais de 30 jovens profissionais de 18 empresas nacionais, para debater o mercado de trabalho, as suas ambições e os desafios de fazer de Portugal um país melhor.

Mais de hora e meia de uma conversa solta e que teve como objetivo colocar a Geração Z no palco, dando-lhe voz. Veja abaixo algumas das melhores imagens do evento da última quinta-feira.

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