Nos renova parceria com o Alive e mantém-se como ‘naming sponsor’

A operadora dá nome ao festival desde a primeira edição, em 2007. "Para nós, é muito mais do que um festival de música: é uma referência cultural que projeta a marca Nos", diz Fuzeta da Ponte.

A Nos vai manter-se como naming sponsor do Nos Alive. A renovação do patrocínio, de longo prazo, é oficializada este sábado, último dos três dias de festival que decorre no Passeio Marítimo de Algés.

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“A Nos é parceira do Nos Alive desde o primeiro ano. Para nós, é muito mais do que um festival de música: é uma referência cultural que projeta a marca Nos, aproxima pessoas através de experiências memoráveis e reforça o nosso compromisso com a inovação, o entretenimento e a ligação às novas gerações”, diz ao +M António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da operadora.

Assim, “é um prazer podermos anunciar que vamos continuar a fazer parte da história do festival, a criar experiências mais ricas e imersivas para todos os fãs e a amplificar o poder da música, juntamente com a Everything is New“.

Em meados de junho, Álvaro Covões, diretor-geral da Everything Is New, confirmava ao +M que a renovação do acordo com a Nos para o Alive – que remonta a 2007, à primeira edição do festival do Passeio Marítimo de Algés e na altura ainda com a Optimus — devia ser anunciada em breve, embora sem detalhar datas.

“Está tudo no bom caminho da continuação. É um projeto, creio, de grande visibilidade. É o festival português com mais notoriedade no mundo. Se viajar a qualquer parte do mundo, alguém que entenda de música já ouviu falar no Nos Alive”, referia o promotor do evento.

O Nos Alive termina este sábado, dia em que a banda portuguesa Buraka Som Sistema regressa aos palcos após uma década de interregno. Pelos oito palcos do festival passaram, entre outros, Twenty One Pilots, Nick Cave, Foo Fighters e Zara Larsson. A próxima edição, 19.ª da história do festival, assinala a entrada no 20.º aniversário, e vai acontecer a 8, 9 e 10 de julho de 2027.