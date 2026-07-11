Quais os países onde ter uma vida de luxo é mais caro?

O Índice de Lifestyle do Julius Baer regista um aumento significativo de 10,2% para manter um “padrão de vida premium”, em dólares americanos, nos últimos 12 meses.

Manter um nível de vida luxuoso ficou mais caro no último ano. O aumento, segundo o relatório anual elaborado pelo banco suíço Julius Baer, foi de mais de 10% em dólares americanos. Além da inflação local dos preços, também a volatilidade geopolítica, mudanças nos fluxos comerciais e as oscilações cambiais redefiniram o estilo de vida para os denominados indivíduos com elevado património líquido (HNWIs, na sigla em inglês).

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De acordo com o estudo de 2026, foram sobretudo as cidades associadas a moedas em valorização, como o franco suíço e o euro, a subir na classificação, enquanto as regiões mais estreitamente ligadas ao dólar americano perderam terreno. Em concreto, Singapura mantém-se como a cidade mais cara do mundo no custo do luxo, com Zurique (Suíça) a atingir o segundo lugar e o Mónaco a entrar pela primeira vez no ‘top 3’.

O ranking baseia-se no Índice de Lifestyle do Julius Baer, que analisa o custo de um cabaz de 20 bens e serviços representativos da “manutenção de um padrão de vida de alto nível” em 25 cidades de todo o mundo. O inquérito revelou que os preços dos bens aumentaram de forma mais acentuada do que os dos serviços, invertendo algumas das tendências observadas em anos anteriores.