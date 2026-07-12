Espanhola Concentra compra 100% da mediadora de seguros Obimedia

O Grupo Concentra, especializado na intermediação de seguros e resseguros em Espanha e Portugal, anunciou a integração da Obimedia – Sociedade Mediadora de Seguros., agente de seguros com sede em Óbidos, distrito de Leiria. Esta operação insere-se na estratégia de crescimento do grupo no mercado português e alarga a sua presença territorial à região ocidental do país, afirma o grupo espanhol.

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Nesta operação, o grupo Concentra comprou 100% do capital da Obimedia, que atingiu em 2025 um volume de negócios de 700 mil euros, numa carteira de prémios de 6 milhões de euros. No entanto, José Luis Oliveira, Raúl Rodrigues e Telmo Murtinheira, atuais sócios diretores, vão manter-se na empresa.

Com esta incorporação, o Grupo Concentra continua a desenvolver a rede de corretoras que compõem a sua atividade em Portugal, iniciada com a aquisição da corretora Melior em 2021 e posteriormente reforçada com a integração da Median e da Portinsurance. Com a chegada da Obimedia, o grupo declara pertencer “aos principais operadores de mediação de seguros em Portugal, alargando a sua presença a uma nova zona geográfica com forte enraizamento local”.

Com esta operação, o Grupo Concentra afirma continuar a implementar o seu plano de expansão na Península Ibérica, “incorporando corretoras com forte enraizamento territorial e modelos de negócio consolidados, mantendo em cada integração a proximidade e a atenção personalizada que as caracterizam”.

Fundada em 1981, a Obimedia é multimarca e tem a sua atividade principalmente centrada no ramo Não Vida, com uma presença significativa nos ramos de acidentes de trabalho e multirriscos. Tem presença regional forte entre empresas e particulares.