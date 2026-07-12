EUA voltam a atacar Irão e tensão em Ormuz agrava-se

Os Estados Unidos lançaram um terceiro ataque contra o Irão numa semana, desencadeando uma nova vaga de retaliações de Teerão contra aliados norte-americanos no Médio Oriente, revela a Bloomberg. Agrava-se assim a incerteza sobre a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de petróleo e gás.

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O Irão atacou com drones e mísseis alvos no Kuwait, Jordânia, Qatar, Bahrein e Omã, tendo sido reportados apenas danos materiais e feridos ligeiros. Em paralelo, Teerão declarou o encerramento do Estreito de Ormuz “até nova ordem”, enquanto o Comando Central dos EUA garantiu que a via marítima permanece aberta e afirmou estar preparado para assegurar a liberdade de navegação. O Joint Maritime Information Center indicou, ainda assim, que a passagem pela rota sul do estreito continua possível.

A nova escalada ocorreu depois de Washington anunciar ataques destinados a reduzir a capacidade iraniana para atingir navios comerciais, na sequência de um ataque a um porta-contentores de bandeira cipriota.

Também foram registados bombardeamentos contra infraestruturas energéticas e portuárias no sul do Irão, enquanto a atividade marítima em Ormuz caiu para níveis mínimos, reforçando os receios de perturbações no abastecimento global de energia e comprometendo as negociações entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano.