Fórum Nacional de Seguros

FNS2026. Bernardino anunciou novas iniciativas da ASF

  • ECO Seguros
  • 15:27

O impacto do "comboio de tempestades" e a implementação da revisão de Solvência II foram alguns dos temas em cima da mesa. Assista aqui à entrevista com Gabriel Bernardino, presidente da ASF.

A intervenção do presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Gabriel Bernardino, na 5ª edição do Fórum Nacional de Seguros, na Alfândega do Porto, não podia deixar de abordar o fenómeno que provocou o maior número de sinistros na última década em Portugal: o comboio de tempestades.

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Bernardino adiantou que, apesar de o comboio de tempestades se refletir nas contas das seguradoras, que o setor continua saudável, sendo que as seguradoras portuguesas apenas tiveram de suportar 9%, cerca de 117 milhões de euros, dos 1.300 milhões de euros em indemnizações, passando a maioria dos custos para resseguradoras.

“O comboio de tempestades é claramente o evento de maior número de sinistros, com 210 mil sinistros e 1,3 mil milhões de euros de indemnizações”, lembrou, ressaltando que é importante olhar para estes eventos e para a resposta do setor e adiantando que será publicado um relatório com lições e recomendações resultantes do comboio de tempestades.

Durante a sua intervenção Bernardino lembrou ainda que, apesar de em Bruxelas existir uma pausa na legislação do setor, que Portugal se encontra atualmente numa fase de implementação dessa regulação, como a Solvência II e deixando claro que a ASF estará atenta ao que as empresas vão fazer ao capital que será libertado.

O presidente do regulador português adiantou também que está a ser preparado o primeiro relatório de mediação, onde será reunida toda a informação referente a esse atividade, que até agora estava dispersa por vários documentos.

Veja aqui na íntegra a entrevista com Gabriel Bernardino que inaugurou o Fórum Nacional de Seguros no passado dia 7 de julho.

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