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Gestão de Dívidas: Como lidar com dívidas de forma eficaz

  • ECO Seguros
  • 12 Julho 2026

Se tiver créditos, sabe como deve geri-los? Deixamos aqui algumas dicas.

Pague a Tempo: Organize um calendário financeiro com as datas de pagamento. Priorize o pagamento das dívidas antes das datas de vencimento para evitar juros e penalidades.

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Em caso de dificuldades, identifique todas as dívidas e o rendimento disponível. Corte gastos não essenciais para libertar recursos. Fale com os credores e informe-os sobre as dificuldades.

As instituições de crédito têm regras específicas a seguir para ajudar clientes com dificuldades: o PARI e o PERSI. Reúna toda a documentação relevante. Ofereça um plano de pagamento que possa cumprir. Tente negociar taxas de juro mais baixas ou prazos mais longos para reduzir as prestações mensais. Reveja regularmente a sua situação financeira e ajuste o plano conforme necessário.

Gerir dívidas de forma eficaz exige disciplina e comunicação aberta com os credores.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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