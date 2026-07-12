Hollard e Global Alliance fundem-se em agosto na maior seguradora moçambicana

As seguradoras Hollard Moçambique e Global Alliance Seguros vão avançar em agosto com a fusão das operações, passando a representar uma quota superior a 30% do mercado segurador moçambicano.

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O projeto de fusão prevê a integração na mesma sociedade da Global Alliance Seguros, da Hollard Moçambique Companhia de Seguros e da Hollard Vida, conforme convocatória para assembleia-geral extraordinária marcada para 10 de agosto das três sociedades, a que a Lusa teve acesso.

A seguradora Hollard Moçambique anunciou em 01 de abril de 2025 a conclusão da compra de 100% da Global Alliance Seguros, prevendo então 18 meses para fundir as operações e uma quota superior a 30%, reforçando a sua posição de liderança no mercado segurador moçambicano, não descartando despedimentos.

“Este é o primeiro dia da nossa caminhada rumo à integração. Nos próximos 18 meses trabalharemos para fundir completamente as operações da Hollard e da Global Alliance, sob uma única equipa de gestão, garantindo a continuidade, a excelência e uma experiência melhorada para o cliente”, afirmou na altura, em conferência de imprensa, em Maputo, o diretor executivo da Hollard Moçambique, Henri Mittermayer.

Acrescentou que antes da prevista fusão, a Hollard já liderava o mercado segurador em Moçambique com uma quota de 21%. Após a fusão, ficará com uma posição “entre 30 a 35%”, já incorporando a posição da Global Alliance, mas sem adiantar valores envolvidos no negócio.

“Preferimos, em termos de acionistas, não declarar o valor do custo da aquisição. Dizer que este é um sinal significativo em termos do nosso comprometimento com Moçambique e um investimento que os acionistas fazem em Moçambique”, disse ainda Henri Mittermayer, questionado pela Lusa, acrescentando então: “Dentro de 18 meses vamos trabalhar de baixo da marca Hollard”.

O diretor de recursos humanos da Hollard Moçambique, Imran Esmael, admitiu na mesma ocasião que “a saída de pessoas nestas transações é inevitável”, mas sublinhou que este processo, entre as duas empresas, já tinha começado, com “todo o cuidado em tratar pessoas”.

“Vamos fazer de tudo para que esse impacto nas pessoas seja o menor possível e se chegarmos à conclusão de que não é necessário ninguém sair, ninguém vai sair”, disse Esmael.

Segundo Henri Mittermayer, esta aquisição “não é apenas uma fusão de carteiras”, mas sim uma “aquisição completa”, permitindo a expansão do mercado da seguradora, o desenvolvimento de novos produtos, a eficiência operacional e a melhoria do serviço ao cliente.

Defendeu que esta aquisição “não representa apenas crescimento para a Hollard”, mas vai “fortalecer a indústria seguradora de Moçambique como um todo”.

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) autorizou, em outubro de 2024, a compra da Global Alliance Seguros, uma das principais seguradoras do país, pela seguradora Hollard Moçambique, estimando então que passaria a dominar o mercado (31,7%).

Na decisão da ARC era referido que o conselho de administração da autoridade reguladora deliberou por unanimidade “adotar a decisão de não oposição” à concentração, por não ser “suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional de fornecimento de seguros nos ramos vida e não vida, nos mercados relacionados ou numa parte substancial destes”.

A ARC refere que ouviu o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) para a tomada desta decisão e também admite que o “cenário pós-transação” analisado é “indicativo de um setor moderadamente concentrado”, mas que “não se vislumbra” que a mesma “restrinja a concorrência”.

Ao analisar as quotas de mercado de 2023 acumuladas nos ramos vida e não vida do setor de seguros em Moçambique, a ARC concluiu que o grupo Hollard liderava com 19,1%, seguido da Fidelidade, com 14,8%, da estatal Emose, com 14,5%, e da Global Alliance, com 12,6%.