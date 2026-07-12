Lagarde adia decisão e trava reforma da liderança do Fórum de Davos

O conselho de curadores do Fórum Económico Mundial está dividido sobre uma reforma da estrutura de governação enquanto aguarda que Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, decida se pretende candidatar-se à presidência da organização, segundo avançou o Financial Times (acesso pago, em inglês). A incerteza levou ao adiamento de decisões sobre a reorganização da instituição que organiza anualmente o encontro de Davos.

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De acordo com o jornal, um grupo liderado por Larry Fink, presidente executivo da BlackRock, copresidente interino do Fórum, defende a redução do atual conselho de 28 membros para um núcleo mais restrito, com o objetivo de tornar a tomada de decisões mais eficiente e reforçar a responsabilização. A proposta tem o apoio da autoridade suíça de supervisão das fundações, mas enfrenta resistência de membros próximos de Klaus Schwab, fundador do Fórum Económico Mundial, que receiam um afastamento do modelo multilateral que marcou a organização nas últimas décadas.

O debate decorre numa fase de transição para o Fórum, após a saída de Schwab em 2025 e a demissão do antigo diretor executivo, Børge Brende, ex-diretor executivo do Fórum Económico Mundial, este ano. Segundo o Financial Times, Schwab continua a tentar influenciar a escolha da futura liderança e considera Lagarde a sucessora preferencial, embora a presidente do BCE tenha afirmado recentemente que ainda não tomou uma decisão sobre uma eventual saída antecipada da instituição.

A indefinição sobre a liderança surge num momento em que o Fórum procura responder a críticas sobre a sua governação e ao desafio de preservar o seu papel como plataforma de diálogo global num contexto de crescente polarização política. Segundo o Financial Times, nenhum dos blocos representados no conselho conseguiu reunir apoio suficiente para impor a sua visão, prolongando o impasse sobre o futuro da organização.