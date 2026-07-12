Ucrânia atinge mais dez petroleiros russos no mar de Azov
Os militares ucranianos atingiram sábado à noite, no Mar de Azov, mais dez petroleiros da chamada "frota fantasma" que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais.
Os militares ucranianos atingiram sábado à noite, no Mar de Azov, mais dez petroleiros da chamada “frota fantasma” que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais, bem como quatro ferries, anunciou hoje o Estado-Maior ucraniano.
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A Ucrânia recordou que a Rússia utiliza os petroleiros para transportar petróleo e produtos petrolíferos russos, contornando as sanções internacionais, enquanto os transportes de passageiros garantem a logística militar russa.
O chefe das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi salientou que o número de navios da “frota fantasma” russa danificados no Mar de Azov esta semana, de segunda-feira a domingo, ascende a 90, incluindo petroleiros, rebocadores, ferries e navios de carga seca.
Os meios de comunicação noticiaram no sábado que, face aos ataques da Ucrânia a petroleiros, a Rússia suspendeu temporariamente a navegação pelo canal Don-Azov, que liga o rio Don ao mar de Azov.
“Parece que o tráfego pelo estreito de Kerch foi interrompido“, tinha comentado Brovdi, referindo-se a esta suposta suspensão temporária do canal marítimo que separa a Crimeia da Rússia e dá acesso ao mar de Azov.
Os ataques sistemáticos a navios e a refinarias já levaram Moscovo a limitar o consumo de combustível por civis e a comprar produtos refinados no exterior.
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