VW California: A lenda dos anos 50 continua viva
De ícone de garagem a autocaravana moderna com cozinha, camas e tecnologia, a VW California mostra que a ideia de levar a casa para férias continua bem viva em 2026.
Há quem compre uma autocaravana para ir ao Algarve duas vezes por ano, aqui decidiu-se levar uma California Ocean de quase 100 mil euros para quatro dias de estrada, parques de campismo e praias fluviais na zona de Pedrógão Grande, com três crianças a bordo e a obrigação de perceber se esta California consegue ser simultaneamente autocaravana de férias e automóvel de todos os dias. No fim, o saldo ficou entre a liberdade de ter a casa às costas e a consciência de que este luxo não é para todas as carteiras.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A história da autocaravana Volkswagen California começa muito antes de a marca alemã decidir colocar o nome “California” no catálogo. Na década de 1950, quando a Kombi T1 foi transformada por entusiastas em casa sobre rodas, acabou por nascer o conceito que a Volkswagen só formalizou em 1988 com o lançamento oficial da família California.
Hoje, a versão Ocean (testada pelo ECO) é o topo de gama desta autocaravana, construída sobre a plataforma Multivan, pensada para ser tão utilizável na cidade como uma carrinha de passageiros e suficientemente equipada para funcionar como pequeno apartamento nas férias. Na prática, isso significa que esta autocaravana traz um motor 2.0 TDI de 150 cavalos e 360 Nm, caixa automática DSG de sete velocidades, tração dianteira e um consumo combinado anunciado de 6,8 l/100 km, associado a um depósito de 58 litros que, em viagem real, permite facilmente percorrer mais de 500 quilómetros sem pensar em abastecer.
Os números são importantes, mas o que interessa aqui é o preço: o valor base desta autocaravana California Ocean arranca nos 71 mil euros, sobe com pintura metalizada e opcionais, ganha peso com o ISV e IVA, e acaba estacionado nos 99.669,75 euros desta unidade, uma cifra que a coloca claramente no segmento de “investimento de vida” em vez de simples carro para ir trabalhar.
A primeira etapa, até ao Parque de Campismo de Pedrógão Grande revelou uma autocaravana mais fácil de conduzir do que muitos imaginam, com direção leve, suspensão confortável e uma cabine surpreendentemente silenciosa para o seu tamanho.
A instalação no parque de campismo, com boas infraestruturas e espaço para manobrar, pôs à prova aquilo que distingue uma autocaravana de um simples monovolume com bancos rebatíveis: a capacidade de transformar, num par de minutos, os bancos traseiros numa cama totalmente horizontal, suportada por um colchão firme, deixando o piso livre para circulação sem parecer que alguém montou um acampamento improvisado dentro do carro.
A praia fluvial do Mosteiro serviu de laboratório para testar a “independência” da California. O dia passou entre mergulhos e brincadeiras na água, mas o momento decisivo foi o almoço: abrir o teto de subir, rodar os bancos da frente, aceder à kitchenette com fogão e lava-loiças, recorrer ao frigorífico de 37 litros com bateria auxiliar capaz de garantir cerca de 50 horas de autonomia a 100%, e cozinhar ali mesmo, com vista para o rio, usando depois a zona de comes e bebes da praia para sentar a família a comer.
É aqui que o conceito de autocaravana faz sentido: sem ter de carregar malas, sem precisar de procura frenética por um restaurante disponível, a California assume o papel de cozinha móvel e sala de refeições, permitindo que a família controle melhor o orçamento das férias e a qualidade das refeições. O depósito de água fresca de 29 litros e o de águas residuais de 22-24 litros são suficientes para alguns dias de uso moderado, desde que se tenha acesso a pontos de enchimento e esvaziamento com alguma regularidade.
As Fragas de São Simão, com a descida até ao miradouro e o percurso pelas gargantas graníticas sobre o curso de água, revelam outro lado da autocaravana: a vantagem de estacionar perto, guardar as cadeiras e a mesa de campismo nos compartimentos discretamente integrados na porta da bagageira, e partir a pé sem o peso de arrumações complicadas.
A engenharia desta autocaravana mostra um trabalho bem pensado em várias matérias com grandes arrumação: desligar todas as luzes com dois toques em qualquer ponto de controlo, ter estores nas janelas traseiras e nas duas janelas laterais desse setor, e aproveitar o teto de abrir elétrico com três janelas para transformar o “andar de cima” em quarto para as crianças.
Um dia inteiro na Praia das Rocas, em Castanheira de Pêra, com a piscina de ondas como atração principal, colocou à prova o conceito de autocaravana em termos de autonomia e conforto. A autocaravana ficou estacionada nas imediações, a funcionar como base de apoio: frigorífico sempre ligado, acesso rápido à roupa seca, possibilidade de preparar snacks e refeições sem ter de abandonar o espaço de lazer durante muito tempo, e a tranquilidade de saber que, na hora de regressar ao parque de campismo, não há mala para desfazer nem quarto para arrumar.
Para quem valoriza autonomia total, a ausência de WC próprio numa autocaravana deste valor é, no mínimo, uma nota de rodapé pouco simpática.
É para este tipo de uso que uma autocaravana como a California Ocean foi pensada, e é aí que o investimento começa a parecer mais justificável, sobretudo para famílias que fazem várias escapadinhas por ano e gostam de variar destinos sem depender de reservas em hotéis.
No entanto, nem tudo correu de forma perfeita. Uma autocaravana deste preço, com este nível de equipamento, não ter casa de banho integrada é algo que se sente mais cedo ou mais tarde. O chuveiro exterior na traseira ajuda em cenários de campismo com alguma privacidade ou em parques bem equipados, mas obriga sempre a uma logística adicional e torna qualquer plano de campismo mais “selvagem” numa operação bastante mais desafiante. Para quem valoriza autonomia total, a ausência de WC próprio numa autocaravana deste valor é, no mínimo, uma nota de rodapé pouco simpática.
A viagem de regresso a Lisboa, feita integralmente por estrada nacional, com paragem nas Grutas de Mira de Aire para uma visita lúdica ao mundo subterrâneo e almoço antes de seguir caminho, acabou por ser o momento de reflexão sobre esta autocaravana.
- Como carro de dia-a-dia, os mais de 5,17 metros de comprimento e o diâmetro de viragem na ordem dos 12,1 metros não jogam a favor de quem passa a vida a estacionar em bairros apertados ou parques de centros comerciais muito preenchidos.
- Por outro lado, a posição de condução elevada, os bancos rotativos e aquecidos, o AC Climatronic em três zonas distintas com saídas no tejadilho, os múltiplos pontos USB-C à frente e atrás e o cockpit digital tornam esta autocaravana mais próxima de um monovolume moderno do que de um veículo comercial rudimentar, algo que ajuda a aceitar melhor a ideia de levar a California para o trânsito da Segunda Circular ou para a rotina de levar crianças à escola.
Quem procura uma autocaravana para férias em família, com bom nível de conforto, cozinhas funcionais, camas decentes para quatro pessoas e comportamento em estrada digno de um carro de passageiros, encontra na Volkswagen California Ocean uma proposta muito sólida.
Quem quiser que esta autocaravana seja também o carro do dia-a-dia terá de aceitar compromissos na manobrabilidade urbana e na conta bancária, e talvez deva olhar para versões mais acessíveis como a Coast ou Beach, que mantêm a essência da autocaravana California mas aliviam a fatura final em alguns milhares de euros.
A questão não é se a California Ocean é cara, é se a sua família valoriza o suficiente ter uma autocaravana estacionada à porta, sempre disponível para transformar quatro dias livres num pequeno “road trip” sem pedir autorização a ninguém.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.