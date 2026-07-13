5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o INE vai medir o pulso ao setor da construção e emprego. Já a Galp vai divulgar os dados operacionais preliminares do segundo trimestre. A marcar o dia está ainda a subida dos combustíveis, a reunião de 25 chefes de Estado e de Governo em Paris e a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas.

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Como evolui o setor da construção?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas dos índices de produção, emprego, remunerações na construção relativos a maio. O índice de produção na construção aumentou 3,1% em abril, em termos homólogos, um crescimento igual ao observado no mês anterior. Já o índice de emprego acelerou 0,5 pontos percentuais, para 2,2%, e o das remunerações abrandou 3,3 pontos percentuais, para 6,0%.

Galp divulga dados operacionais do 2.º trimestre

Esta segunda-feira, a Galp vai divulgar a informação operacional preliminar referente ao 2º trimestre. A petrolífera Galp Energia mais que duplicou a margem de refinação nos primeiros três meses do ano, enquanto a produção de petróleo e gás disparou 23% no arranque do ano. A margem de refinação mais do que duplicou, entre janeiro e março, face ao período homólogo, passando de 5,6 para 14,8 dólares por barril.

Combustíveis voltam a subir

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir desta segunda-feira. O gasóleo vai ficar 7 cêntimos mais caro e a gasolina vai aumentar 2,5 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas da ACP. A nova escalada das tensões entre os EUA e o Irão vai, assim, fazer-se sentir no bolso dos automobilistas esta semana.

Paris recebe 25 líderes para apoiar Kiev

Pelo menos 25 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se esta segunda-feira em Paris no âmbito da Coligação da Boa Vontade. A reunião terá como objetivo “aumentar o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia”, procurando impulsionar um cessar-fogo e a retoma das negociações de paz. A coligação, lançada pela França e pelo Reino Unido, reúne 35 países, sobretudo europeus e incluindo Portugal, e visa prestar apoio militar a Kiev e preparar garantias de segurança para a Ucrânia, incluindo uma eventual força multinacional após um acordo de paz.

Ministros dos Negócios Estrangeiros reúnem-se em Bruxelas

Esta segunda-feira, os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pelos Negócios Estrangeiros reúnem-se em Bruxelas. O encontro será presidido por Kaja Kallas, alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Os ministros vão trocar pontos de vista sobre os mais recentes desenvolvimentos relacionados com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a situação no Médio Oriente, incluindo a guerra no Irão e as suas repercussões em toda a região. Os ministros debatem também a implementação da estratégia para o Mar Negro e, no âmbito dos assuntos da atualidade, as relações entre a UE e a ONU.