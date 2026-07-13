AICEP ‘capacita’ 7.000 empresas para a internacionalização

Durante o primeiro semestre de 2026, a AICEP reforçou a capacitação das empresas para a internacionalização, chegando a cerca de 7.000 empresas, com a agência pública a assinalar que se trata um aumento superior a 400% face ao registado no mesmo período de 2025.

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Entre janeiro e junho, a Academia AICEP promoveu 70 ações de formação, mais do triplo das realizadas no período homólogo. As iniciativas abrangeram temas como comércio internacional, branding, acesso a mercados, acordos comerciais, inovação e setores estratégicos da economia portuguesa.

“Estes resultados demonstram que as empresas portuguesas procuram cada vez mais conhecimento especializado para responder aos desafios da internacionalização“, afirma Paulo Rios de Oliveira, administrador da AICEP. “A Academia AICEP tem vindo a afirmar-se como um parceiro estratégico das empresas, disponibilizando formação prática, orientada para resultados e alinhada com as exigências dos mercados internacionais”, acrescenta.

Estes resultados demonstram que as empresas portuguesas procuram cada vez mais conhecimento especializado para responder aos desafios da internacionalização. Paulo Rios Administrador da AICEP com o pelouro da Academia

Entre as iniciativas com maior adesão destacam-se a sessão dedicada ao Acordo de Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que reuniu 1.623 empresas e 1.928 participantes; o Programa de Capacitação para o Setor dos Vinhos, com 1.258 empresas e 1.589 participantes; e o programa Criar Marcas com Reconhecimento Internacional, que envolveu 1.258 empresas e 1.465 participantes.

A Academia AICEP prepara o reforço da sua oferta com novos programas focados nos principais desafios da internacionalização, incluindo um Programa de Inteligência Artificial para a Exportação, uma nova edição do Programa de Capacitação em ESG, a continuidade do Programa de Capacitação em Economia de Defesa e um conjunto de master classes dedicadas à captação de investimento.

Paulo Rios de Oliveira sublinha que “a forte adesão aos programas confirma que as empresas procuram respostas concretas para desafios muito específicos, desde a diversificação de mercados até à incorporação da inteligência artificial, da sustentabilidade ou da gestão das cadeias de abastecimento. O nosso objetivo é antecipar essas necessidades e transformar conhecimento em capacidade de ação para as empresas portuguesas.”

A AICEP tem reforçado, em paralelo, a atividade de captação de investimento. Em maio, o ministro da Economia revelou que a agência tinha em análise 85 projetos de investimento direto estrangeiro, num valor superior a 22 mil milhões de euros.