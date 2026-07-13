Antas da Cunha Ecija assessora a Âncora Investments na compra de uma empresa imobiliária

A Antas da Cunha Ecija assessorou a Âncora Investments na aquisição de uma empresa imobiliária detentora de uma carteira de imóveis localizados em Canelas, Vila Nova de Gaia, atualmente em fase de desenvolvimento. Estes imóveis compreende aproximadamente 49 mil metros quadrados de área de construção acima do solo aprovada, cujo valor bruto estima-se que venha a rondar os 100 milhões de euros.

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A assessoria incluiu a realização de uma due diligence a todos os ativos imobiliários, a definição do modelo de ordenamento urbano, a resolução de questões relacionadas com o licenciamento do projeto, a resposta a alguns aspetos de natureza societária e a redação dos acordos contratuais associados ao desenvolvimento do projeto. Paralelamente, a equipa negociou e estruturou o Contrato de Compra e Venda, garantindo a implementação de mecanismos adequados de repartição de riscos contratuais e a definição das condições precedentes ao fecho da transação.

A equipa envolvida nesta operação foi liderada pelo sócio Henrique Moser e contou com a participação do associado principal Sérgio Fagundes Conceição, do associado sénior André Levi e da estagiária Madalena Baião.

“O trabalho que desenvolvemos permitiu estruturar, de forma robusta, uma transação imobiliária estrategicamente significativa, proporcionando uma justa repartição de riscos e criando as condições necessárias para o desenvolvimento de um projeto de grande relevo para o mercado imobiliário do Norte de Portugal. Esta transação ilustra bem a crescente complexidade e sofisticação das transações imobiliárias em Portugal, e reflete a procura crescente de aconselhamento jurídico integrado e multidisciplinar neste setor”, sublinha em comunicado Henrique Moser.

A Âncora Investments é uma empresa de investimento e desenvolvimento imobiliário com atividade em Portugal, que possui mais de 70 milhões de euros em ativos sob gestão, num portefólio que abrange os setores residencial, hoteleiro, comercial e de uso misto.