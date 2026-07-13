Cultura

Ator neozelandês Sam Neill (“Jurassic Park” e “O Piano”) morre aos 78 anos

  • Lusa
  • 11:45

Carreira transitou do cinema de autor para os grandes êxitos de bilheteira - desde "Jurassic Park" até à interpretação como o marido da personagem de Holly Hunter em "O Piano" de Jane Campion.

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido pelas interpretações em filmes como “Jurassic Park” e “O Piano”, morreu hoje, aos 78 anos, informou a família.

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A morte de Sam Neill, em Sydney, Austrália, foi “repentina e inesperada”, segundo um comunicado publicado no ‘site’ oficial do ator.

Em 2023, Neill revelou ter sido diagnosticado com um linfoma de células T, um tipo raro da doença.

O comunicado da família acrescentou que Neill “permanecia livre de cancro” e não especificou a causa da morte.

Neill era um ator versátil, cuja carreira transitou do cinema de autor para os grandes êxitos de bilheteira — desde “Jurassic Park” até à interpretação como o marido da personagem de Holly Hunter em “O Piano” de Jane Campion.

Integrou um grupo de atores e realizadores que alcançaram fama internacional após a explosão do cinema australiano e neozelandês iniciada no final da década de 1970 — uma lista que inclui nomes como Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir e Gillian Armstrong.

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