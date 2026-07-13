Redes Sociais

Bruxelas adia limitações das redes sociais em função da idade para depois do verão

 Lusa e + M,

Ursula von der Leyen tinha admitido em maio avançar com a proposta legislativa já este verão, dependendo dos resultados do painel de especialistas, sendo que o calendário acabou por se alterar.

A presidente da Comissão Europeia defendeu esta segunda-feira restrições de acesso às redes sociais para menores, com limitações em função da idade, na União Europeia (UE), tencionando apresentar uma proposta após o verão.

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Ursula von der Leyen tinha admitido em maio avançar com a proposta legislativa já este verão, dependendo dos resultados do painel de especialistas sobre segurança infantil online agora apresentados, sendo que o calendário acabou por se alterar.

“Devemos equacionar um acesso progressivo e gradual para diferentes faixas etárias” às redes sociais e a outras plataformas online, declarou Ursula von der Leyen, em declarações à imprensa após ter recebido um relatório de peritos sobre as medidas que a UE pode adotar para proteger as crianças na internet.

“Tal como não damos aos nossos filhos as chaves do carro antes de terem a carta de condução, ou não lhes permitimos comprar álcool até terem a idade legal para o fazer, também devemos estabelecer a idade a partir da qual as crianças podem aceder legalmente às redes sociais”, afirmou Von der Leyen.

A Comissão irá apresentar, depois do verão, propostas concretas depois de estudar o relatório dos peritos, disse ainda a líder do executivo europeu, mas salientando que deverá ser permitido o acesso aos ecrãs até aos 13 anos sob vigilância de adultos e por tempo limitado.

A partir dos 13 anos o acesso às redes sociais será gradualmente alargado, mas a idade dos utilizadores tem de ser comprovada pelas plataformas.

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