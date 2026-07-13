Bruxelas adia limitações das redes sociais em função da idade para depois do verão
Ursula von der Leyen tinha admitido em maio avançar com a proposta legislativa já este verão, dependendo dos resultados do painel de especialistas, sendo que o calendário acabou por se alterar.
A presidente da Comissão Europeia defendeu esta segunda-feira restrições de acesso às redes sociais para menores, com limitações em função da idade, na União Europeia (UE), tencionando apresentar uma proposta após o verão.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Ursula von der Leyen tinha admitido em maio avançar com a proposta legislativa já este verão, dependendo dos resultados do painel de especialistas sobre segurança infantil online agora apresentados, sendo que o calendário acabou por se alterar.
“Devemos equacionar um acesso progressivo e gradual para diferentes faixas etárias” às redes sociais e a outras plataformas online, declarou Ursula von der Leyen, em declarações à imprensa após ter recebido um relatório de peritos sobre as medidas que a UE pode adotar para proteger as crianças na internet.
“Tal como não damos aos nossos filhos as chaves do carro antes de terem a carta de condução, ou não lhes permitimos comprar álcool até terem a idade legal para o fazer, também devemos estabelecer a idade a partir da qual as crianças podem aceder legalmente às redes sociais”, afirmou Von der Leyen.
A Comissão irá apresentar, depois do verão, propostas concretas depois de estudar o relatório dos peritos, disse ainda a líder do executivo europeu, mas salientando que deverá ser permitido o acesso aos ecrãs até aos 13 anos sob vigilância de adultos e por tempo limitado.
A partir dos 13 anos o acesso às redes sociais será gradualmente alargado, mas a idade dos utilizadores tem de ser comprovada pelas plataformas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Bruxelas adia limitações das redes sociais em função da idade para depois do verão
{{ noCommentsLabel }}