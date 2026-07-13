Companhia das Lezírias assina acordo de empresa com UGT

A Companhia das Lezírias assinou esta segunda-feira um novo Acordo de Empresa com a UGT, que atualiza as condições laborais dos cerca de 90 trabalhadores e fixa um salário mínimo de entrada de 950 euros.

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Em comunicado, enviado à Lusa, a empresa pública refere que o acordo, que entrará em vigor após publicação no Boletim do Trabalho e do Emprego, atualiza as condições laborais dos cerca de 90 trabalhadores da Companhia das Lezírias, adequando-as à legislação laboral atualmente em vigor.

Segundo a empresa, o novo instrumento de regulamentação coletiva resulta de mais de um ano de negociações entre a administração e o Sindicato da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar e Bebidas e Afins (SETAAB/UGT). Entre as principais alterações destaca-se a criação de uma nova tabela salarial “ajustada ao valor das funções dos trabalhadores”, que fixa o salário mínimo de entrada na empresa em 950 euros, acima do salário mínimo nacional.

O acordo prevê igualmente a atualização do subsídio de refeição, a manutenção de 25 dias úteis de férias, das diuturnidades e a adaptação dos horários de trabalho às funções de cada categoria profissional. Outra das medidas incluídas no documento é a disponibilização de um seguro de saúde para todos os trabalhadores da empresa.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, Eduardo Oliveira e Sousa, afirma que o acordo reflete “uma política salarial justa” e o compromisso da administração em valorizar os trabalhadores.

“Num setor agroflorestal que exige constante inovação, superar as limitações típicas do setor empresarial do Estado e oferecer condições de excelência é vital para garantirmos a competitividade da Companhia das Lezírias e continuarmos a atrair e a reter o melhor talento”, sustenta.

A administração considera que o novo acordo permitirá à empresa dispor de um enquadramento salarial mais competitivo e ajustado à sua realidade, numa altura em que o setor agroflorestal enfrenta exigências crescentes.

O acordo foi assinado esta segunda, em Samora Correia, por Eduardo Oliveira e Sousa, presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, e pela vogal Carla Abreu, em representação da empresa, e por Joaquim Venâncio, presidente da direção nacional do SETAAB, acompanhado pelos delegados sindicais na Companhia das Lezírias Anabela Parracho e Hélder Nunes.