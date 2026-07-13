Conselho Superior de Defesa deu parecer favorável a “potencial nova missão multinacional”
O Conselho Superior de Defesa Nacional também deu parecer favorável à participação nacional na Missão Portuguesa de Capacitação na República Democrática de São Tomé e Príncipe.
O Conselho Superior de Defesa Nacional, que se reuniu esta segunda-feira no Palácio de Belém, deu parecer favorável, por unanimidade, a propostas de ajustamento de forças nacionais destacadas e a uma “potencial nova missão multinacional”, não especificada.
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Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet sobre a reunião de hoje deste órgão de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e às Forças Armadas, a segunda realizada no mandato do atual chefe de Estado, António José Seguro.
Segundo a nota informativa, na sessão ordinária, o Conselho Superior de Defesa Nacional fez “uma apreciação respeitante à situação de defesa e segurança internacional, bem como às conclusões da Cimeira da NATO, realizada em Ancara” na semana passada.
“O Conselho Superior de Defesa Nacional fez ainda uma análise a um pedido de parecer por parte da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. Efetuou um ponto de situação sobre forças nacionais destacadas e deu parecer favorável, por unanimidade, às propostas de ajustamento da Iniciativa Mar Aberto e da participação nacional na Missão Portuguesa de Capacitação na República Democrática de São Tomé e Príncipe, bem como, a uma potencial nova missão militar multinacional”, lê-se na nota.
O Conselho Superior de Defesa Nacional “deliberou ainda, por unanimidade, expressar o seu agradecimento e louvor às Forças Armadas pelo papel que desempenham na sociedade portuguesa e na projeção de Portugal no mundo”, acrescenta-se.
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Conselho Superior de Defesa deu parecer favorável a “potencial nova missão multinacional”
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