Construtora de Guimarães investe nove milhões em hotel de luxo nas Taipas

O Group JRC – Jacinto Rodrigues Construções está a investir cerca de nove milhões de euros na construção do GuimaGold Palace, um hotel de quatro estrelas nas Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães. A obra encontra-se atualmente cerca de 60% concluída, estando a conclusão prevista para 2030. A unidade será explorada pela GuimaGold, a marca de hotelaria do grupo vimaranense.

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“O GuimaGold Palace nasce da ambição de criar uma nova referência da hotelaria premium no Norte de Portugal”, afirma Paulo Rodrigues, CEO do Group JRC, citado em comunicado. “Não quisemos construir apenas mais um hotel, mas sim um destino onde arquitetura, gastronomia, bem-estar, cultura e um serviço de excelência se conjugam para proporcionar uma experiência verdadeiramente diferenciadora”, acrescenta.

Localizado junto às históricas Termas das Taipas, conhecidas desde o período romano pelas propriedades terapêuticas das suas águas minerais, o hotel beneficia também da proximidade ao Parque de Lazer das Taipas, às Piscinas das Taipas e ao rio Ave.

O GuimaGold Palace contará com 33 suítes, distribuídas pelas categorias deluxe e royal. A oferta inclui ainda um restaurante de autor, uma garrafeira dedicada aos vinhos portugueses e uma sala multifuncional com capacidade para 50 pessoas, preparada para acolher reuniões empresariais, conferências, apresentações, eventos privados e sessões de cinema.

O hotel contará também com um spa equipado com piscina interior, circuito de spa, sauna, banho turco, salas de massagens e ginásio. No topo do edifício ficará instalado um rooftop panorâmico com bar, piscina e diferentes áreas lounge.











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A fachada, revestida a painéis cerâmicos dourados, foi concebida para conferir ao edifício uma imagem contemporânea e marcante. O projeto de arquitetura é assinado pelo gabinete Lourenço Nuno Mendes Arquitetos.

Segundo o Group JRC, o GuimaGold Palace deverá contribuir para aumentar a permanência média dos visitantes na região, atrair um segmento de maior poder de compra e dinamizar o comércio, a restauração e os produtores locais, com destaque para os Vinhos Verdes. O grupo acredita que o hotel reforçará a capacidade da região para acolher eventos empresariais, congressos e iniciativas culturais.

“Cada espaço foi pensado ao detalhe para proporcionar uma experiência memorável. Desde o restaurante ao rooftop, passando pelo spa, pela sala de conferências e cinema e pelas suítes, quisemos criar um hotel onde a qualidade se sente em cada ambiente e em cada momento“, refere o CEO do Group JRC. “A nossa ambição é que o hotel venha a ser reconhecido como uma referência da hotelaria de luxo em Portugal e contribua para reforçar a atratividade turística de Guimarães e das Caldas das Taipas”, conclui Paulo Rodrigues.

A nossa ambição é que o hotel venha a ser reconhecido como uma referência da hotelaria de luxo em Portugal e contribua para reforçar a atratividade turística de Guimarães e das Caldas das Taipas. Paulo Rodrigues CEO do Group JRC

O GuimaGold Palace integra a estratégia de investimento do Group JRC em Guimarães, juntando-se ao GuimaGold Hotel, no centro histórico da cidade, ao Valentina Residence, nas Caldas das Taipas, e à Quinta Linhas da Primavera, em Ronfe.