Dazn torna-se “parceira estratégica” do Académico de Viseu e do FC Alverca

Acordo prevê a disponibilização de produtos e serviços da Dazn ao Académico de Viseu e ao FC Alverca, com a marca a ganhar visibilidade nas camisolas de jogo, estádios e noutros suportes.

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A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, estabeleceu parcerias estratégicas com o Académico e Viseu e o FC Alverca, com uma abordagem assente na colaboração direta e na valorização dos seus projetos. É a primeira vez que a marca estabelece acordos deste tipo.

“O objetivo passa por potenciar o crescimento comercial dos clubes, contribuir para o aumento da sua base de fãs, fortalecer a relação com os adeptos e criar novas oportunidades de receita“, explica a Dazn, em comunicado.

No âmbito destas parcerias, a Dazn irá disponibilizar os seus produtos e serviços aos clubes, permitindo-lhes desenvolver novas ações comerciais junto dos seus parceiros e patrocinadores, bem como iniciativas de marketing e comunicação dirigidas aos seus sócios, adeptos e comunidade local.

Ambos os acordos contemplam ainda presença da marca em diferentes ativos dos clubes, incluindo visibilidade nas camisolas de jogo, nos estádios e noutros suportes de comunicação próprios.

Os acordos não envolvem os direitos televisivos, sendo que a SAD do Académico de Viseu chegou a acordo no início do mês com a Sport TV. O operador mantém-se como broadcaster oficial das partidas no Estádio do Fontelo, da Liga e na Taça da Liga, para as duas próximas épocas desportivas — 2026/27 e 2027/28.

“Na Dazn, acreditamos que o crescimento do futebol português passa também pela capacidade dos clubes para fortalecerem a sua ligação aos adeptos e criarem novas fontes de receita. Estas parcerias com o Académico de Viseu e o FC Alverca refletem precisamente essa visão: assumir um papel ativo ao lado dos clubes, disponibilizando-lhes o alcance, a tecnologia, os produtos e a força da marca Dazn para apoiar o crescimento dos seus projetos e, consequentemente, fortalecer o ecossistema do futebol nacional”, afirmou João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal.

Por sua vez, Mariano Maroto Lopez, presidente da SAD do Académico de Viseu FC, afirmou que “a parceria com a Dazn representa a confirmação da estratégia de crescimento e valorização da marca Académico”. “Associarmo-nos a uma referência internacional no entretenimento desportivo permite-nos explorar novas oportunidades para os nossos parceiros, aproximar ainda mais os nossos adeptos e reforçar a visibilidade do nosso Académico no âmbito nacional e internacional”, declarou ainda.

“Estabelecemos a parceria comercial com a Dazn com o objetivo de premiar a fidelidade dos nossos sócios e adeptos, aumentando o leque de vantagens que lhes atribuímos, por um lado, e de aumentar a visibilidade da marca Alverca e das marcas dos nossos patrocinadores, por outro”, notou José Miguel Albuquerque, presidente da SAD do FC Alverca.