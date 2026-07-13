Gasóleo está há 42 dias mais caro que o preço de referência do regulador
Só quem adere ao marketing dos descontos consegue, efetivamente, pagar menos do que o preço eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
Há 42 dias consecutivos que o preço do litro de gasóleo, em termos médios, está acima do chamado preço eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), escreve o Público (acesso pago).
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Isto significa que o que se paga na bomba está há quase mês e meio acima do valor que a ERSE calcula, periodicamente, para um litro de combustível, incluindo cotações internacionais e fretes, logística primária, incorporação de biocombustível, margem de retalho e impostos.
A conclusão parte de uma análise a 2.676 preços, correspondentes aos valores diários registados pela ERSE entre 7 de janeiro de 2019 e o penúltimo domingo (5 de julho de 2026). Outra conclusão imediata é a de que só quem adere ao marketing dos descontos consegue, efetivamente, pagar menos do que o preço eficiente.
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