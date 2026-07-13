Hoje nas notícias: gasóleo, TAP e Segurança Social

O preço médio dos combustíveis nas bombas ultrapassou o preço eficiente calculado pela ERSE a 1 de junho e a situação mantém-se assim há seis semanas, invertendo a tendência registada nos primeiros meses do ano. Conheça esta e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

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Gasóleo está há 42 dias mais caro que o preço de referência do regulador

Há 42 dias consecutivos que o preço do litro de gasóleo, em termos médios, está acima do chamado preço eficiente, calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Isto significa que o que se paga na bomba está há quase mês e meio acima do valor que a ERSE calcula, periodicamente, para um litro de combustível, incluindo cotações internacionais e fretes, logística primária, incorporação de biocombustível, margem de retalho e impostos. A conclusão parte de uma análise a 2.676 preços, correspondentes aos valores diários registados pela ERSE entre 7 de janeiro de 2019 e o penúltimo domingo (5 de julho de 2026). Outra conclusão imediata é a de que só quem adere ao marketing dos descontos consegue, efetivamente, pagar menos do que o preço eficiente.

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Conversas com candidatos à TAP já estão encerradas

Os responsáveis da Lufthansa e da Air France-KLM, as duas candidatas no processo de privatização da TAP, reuniram-se com a equipa de gestão da companhia aérea portuguesa no final de maio e no início de junho. Mais recentemente, encontraram-se com o Governo, que vai manter uma participação de 50,1%, e que se fez representar pelo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Este encontro representou também o último “check-in” que os candidatos fizeram antes de entregarem as propostas vinculativas, cujo prazo termina a 29 de julho. Na fase das propostas não vinculativas — que culminou na desistência do IAG –, os ministros das Infraestruturas e das Finanças revelaram que as duas propostas eram bastante semelhantes entre si. A escolha vai recair precisamente na oferta financeira e na avaliação que os dois consórcios fizerem da TAP.

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Quinze dos 18 diretores distritais da Segurança Social já são militantes do PSD

Quando tomou posse o primeiro Governo de Luís Montenegro, entre os 18 diretores distritais da Segurança Social, 15 tinham ligações conhecidas ao PS, enquanto os restantes três não tinham filiação partidária conhecida. Dois anos depois das primeiras mexidas do Ministério liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, a cor política dos líderes dos centros distritais foi totalmente invertida: continua a haver três sem proximidades conhecidas aos partidos, mas os restantes 15 dirigentes são agora do PSD. O Executivo começou a promover as trocas logo nos seus primeiros meses em funções, à medida que os dirigentes nomeados pelos governos de António Costa foram vendo as suas comissões de serviço cessar. Até maio deste ano, porém, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) apenas tinha conseguido substituir oito dos diretores distritais e, se esperasse pelo final das comissões de cinco anos, só no verão de 2028 teria conseguido ver-se livre de todos os diretores próximos do PS em funções.

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Preços em alta no mercado ibérico ameaçam pressionar fatura da eletricidade nos próximos meses

Os preços grossistas de eletricidade na Península Ibérica dispararam nas últimas semanas e ameaçam tornar julho o mês mais caro desde o apagão de 28 de abril de 2025. Com o mercado de contratos futuros a apontar também para preços particularmente elevados, os próximos meses poderão deixar vários comercializadores de energia sob pressão. “Com a evolução dos futuros, é natural que os comercializadores venham a alterar tarifas no segundo semestre”, admite o presidente da Acemel – Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, João Nuno Serra. Esta segunda-feira o preço médio grossista da eletricidade em Portugal ascenderá a €126,22 por megawatt hora (MWh), e chegará, durante a noite, a tocar um máximo de €220 por MWh. Será o dia mais caro desde 10 de março, quando o preço médio da eletricidade superou os €131 por MWh, de acordo com os dados do Omie.

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Juiz investiga aumentos salariais suspeitos no SUCH

A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS), presidida pelo juiz Carlos Alexandre, está a investigar o aumento suspeito de salários no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), entidade tutelada pelos ministérios das Finanças e da Saúde. Em causa está a atualização salarial aprovada por dois administradores do SUCH que permitiu aumentar também os seus ordenados de técnico superior no SUCH, o que indicia a existência de um eventual conflito de interesses devido ao quadro legal aplicado ao setor público e às entidades públicas empresariais. Paulo Sousa, então presidente, teve um aumento de 484 euros por mês no seu salário de técnico superior. Simultaneamente, Joel Azevedo, então administrador executivo, teve um aumento de 1.200 euros por mês. Passaram ambos a ter um ordenado de técnico superior de 4.510 euros por mês.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).