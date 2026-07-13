Hospital Universitário Dexeus expande a sua área de Pediatria com uma equipa especializada no tratamento de casos altamente complexos

O Hospital Universitário Dexeus expandiu a sua área de Pediatria com uma equipa de profissionais especializados para atender casos altamente complexos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Hospital Universitário Dexeus, pertencente ao Grupo Quirónsalud, reforçou assim a sua área de Pediatria ao incorporar novos profissionais na equipa de especialistas já existentes no centro para atender casos altamente complexos.

Sob a direção do Dr. Héctor Boix, a área de Pediatria reúne mais de 40 profissionais de diferentes especialidades, incluindo Doenças Infeciosas, Nefrologia, Cardiologia, Pneumologia, Hematologia, Endocrinologia, Medicina do Adolescente e Genética, bem como hospitalizações, consultas ambulatórias, cuidados intensivos, neonatologia e cuidados intermédios.

“O nosso objetivo é consolidar um modelo de referência abrangente e multidisciplinar no setor privado para cuidados infantis. Esta unidade permite-nos responder a pacientes que requerem um elevado grau de especialização, tecnologia avançada e monitorização contínua, sempre com um cuidado focado no paciente e na sua família”, explicou o chefe do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital Universitário Dexeus, Dr. Héctor Boix.

UM PARÂMETRO EM CASOS ALTAMENTE COMPLEXOS

Como destacado pelo Grupo Quirónsalud, o centro dispõe da tecnologia mais avançada e das melhores instalações, tal como acontece com a nova UCI pediátrica, que dispõe de 9 boxes individuais, dois deles especialmente concebidos para cuidar de pacientes que necessitam de múltiplos sistemas de suporte de vida simultâneos. Este avanço tornou possível triplicar a capacidade de cuidados nos cuidados intensivos pediátricos, garantindo a segurança, monitorização contínua e privacidade do paciente e das suas famílias.

Além disso, a expansão da UCI neonatal de nível IIC, o grau máximo de procura de cuidados, preparou-se para cuidar de bebés extremamente prematuros a partir da 23.ª semana de gestação e casos que requerem cirurgia neonatal, incluindo cirurgia cardíaca. Tem 4 novas salas unifamiliares, que foram adicionadas às 20 cabines existentes.

“Temos tratado casos pediátricos que requerem cuidados altamente especializados há mais de uma década. A UCI pediátrica permite-nos consolidar esta trajetória com uma estrutura mais ampla e coordenada, preparada para atender a patologias críticas e procedimentos complexos”, disse o Dr. Boix.

Para tal, o centro está na vanguarda da inovação tecnológica, incorporando sistemas ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), monitorização avançada com telemetria contínua, ventiladores de alta gama para suporte ventilatório invasivo e não invasivo, ecografia clínica à cabeceira do doente, videolaringoscopia e técnicas extracorpóreas de hemofiltração e clearing.

Além disso, o centro está comprometido com um modelo de cuidados centrado na individualização dos pacientes pediátricos e neonatais, em conjunto com o seu modelo FiCare, Family Integrated Care, que promove a integração das famílias nos cuidados ao recém-nascido durante a admissão, sempre acompanhada pela equipa de saúde.

CIRURGIA PEDIÁTRICA COMPLEXA E DOENÇA CARDÍACA CONGÉNITA

Segundo o centro, a área de Pediatria conta com profissionais especializados para realizar procedimentos cirúrgicos altamente especializados, incluindo neurocirurgia, cirurgia abdominal, torácica, urológica e cardíaca, garantindo a continuidade dos cuidados e a segurança perioperatória para pacientes de alto risco.

Neste contexto, o Hospital Universitário Dexeus é um marco na abordagem à cardiopatia congénita graças ao Dr. Raúl Felipe Abella que, nos últimos anos, operou mais de 400 crianças de 15 países no hospital graças à colaboração com o grupo CorAll, que ele próprio dirige. Com este projeto, conseguem oferecer tratamento cirúrgico a crianças com defeitos cardíacos congénitos que, por diferentes razões, não têm uma solução adequada no seu país de origem.

“Uma elevada percentagem das doenças cardíacas que requerem intervenção cirúrgica é realizada no período neonatal, ou seja, quando a criança tem apenas algumas semanas de vida. Isto implica uma elevada complexidade do ponto de vista técnico. Em primeiro lugar, porque estamos a falar de pacientes cujo coração mede aproximadamente cinco centímetros, por isso as correções cardíacas exigem uma precisão enorme. E, em segundo lugar, devido à fragilidade do próprio recém-nascido, com órgãos ainda imaturos”, explicou a Dra. Abella, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica do Hospital Universitário Dexeus.

Além disso, acrescentou que, nestes casos, “tão importante quanto ter tecnologia avançada ao longo de todo o processo – desde ferramentas de planeamento como a reconstrução 3D até aos sistemas de monitorização e apoio nos cuidados intensivos – é ter uma equipa altamente especializada, como a nossa, capaz de manusear esta tecnologia, interpretá-la corretamente e aplicá-la de forma personalizada para benefício do paciente”.

A equipa da Dra. Abella irá expandir-se ao longo deste ano com a incorporação de novos especialistas em cardiologia pediátrica, incluindo o Dr. Israel Valverde, que tem vasta experiência na abordagem a doenças cardíacas complexas e prestígio internacional reconhecido.