Mais de 700 moradores de três bairros de Lisboa “recebem” casas requalificadas

Mais de 700 moradores em imóveis municipais beneficiaram de obras de reabilitação nos bairros Sargento Abílio, Alto da Faia e Olivais Velho, em Lisboa, num investimento superior a 4,9 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a Gebalis, empresa responsável pela gestão destes edifícios camarários.

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“Com estas três empreitadas, a Gebalis reforça a execução do programa [de reabilitação urbana] Morar Melhor, que continua a promover a reabilitação do património habitacional municipal“, refere a empresa num comunicado enviado às redações.

No âmbito do programa municipal, foram requalificadas 264 casas em 22 edifícios municipais. Entre as obras de conservação constam a recuperação de fachadas e coberturas, e a substituição de caixilharias e estores para otimizar a eficiência energética e a durabilidade dos edifícios.

Com um valor contratual superior a 2,7 milhões de euros, a Gebalis reabilitou 14 edifícios no bairro Sargento Abílio, num total de 101 casas, beneficiando cerca de 280 moradores, detalha a empresa municipal. Foram realizadas ações de conservação e restauro, abrangendo coberturas, fachadas, caixilharias e estores.

Já no bairro Alto da Faia foram reabilitadas 136 habitações de seis edifícios, beneficiando 381 residentes. Num investimento de 1,7 milhões de euros, os trabalhos incluíram a recuperação de coberturas e fachadas, assim como a substituição de caixilharias.

Com um orçamento na ordem dos 474 mil euros, a empreitada do bairro Olivais Velho visou a conservação, reparação e restauro de dois edifícios, com 27 casas habitadas por 76 pessoas, detalha a Gebalis. Os trabalhos de requalificação incidiram na recuperação de coberturas e fachadas, na substituição de caixilharias, e na beneficiação das zonas comuns e infraestruturas.

Lançado em junho de 2023, o programa “Morar Melhor” prevê a reabilitação de 33 bairros municipais. As obras, com um orçamento de 142 milhões de euros, têm de estar concluídas até ao final deste ano.