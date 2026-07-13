Mais de 700 moradores de três bairros de Lisboa “recebem” casas requalificadas
Estas obras da empresa municipal de Lisboa beneficiaram 740 moradores, num investimento superior a 4,9 milhões de euros.
Mais de 700 moradores em imóveis municipais beneficiaram de obras de reabilitação nos bairros Sargento Abílio, Alto da Faia e Olivais Velho, em Lisboa, num investimento superior a 4,9 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a Gebalis, empresa responsável pela gestão destes edifícios camarários.
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“Com estas três empreitadas, a Gebalis reforça a execução do programa [de reabilitação urbana] Morar Melhor, que continua a promover a reabilitação do património habitacional municipal“, refere a empresa num comunicado enviado às redações.
No âmbito do programa municipal, foram requalificadas 264 casas em 22 edifícios municipais. Entre as obras de conservação constam a recuperação de fachadas e coberturas, e a substituição de caixilharias e estores para otimizar a eficiência energética e a durabilidade dos edifícios.
Com um valor contratual superior a 2,7 milhões de euros, a Gebalis reabilitou 14 edifícios no bairro Sargento Abílio, num total de 101 casas, beneficiando cerca de 280 moradores, detalha a empresa municipal. Foram realizadas ações de conservação e restauro, abrangendo coberturas, fachadas, caixilharias e estores.
Já no bairro Alto da Faia foram reabilitadas 136 habitações de seis edifícios, beneficiando 381 residentes. Num investimento de 1,7 milhões de euros, os trabalhos incluíram a recuperação de coberturas e fachadas, assim como a substituição de caixilharias.
Com um orçamento na ordem dos 474 mil euros, a empreitada do bairro Olivais Velho visou a conservação, reparação e restauro de dois edifícios, com 27 casas habitadas por 76 pessoas, detalha a Gebalis. Os trabalhos de requalificação incidiram na recuperação de coberturas e fachadas, na substituição de caixilharias, e na beneficiação das zonas comuns e infraestruturas.
Lançado em junho de 2023, o programa “Morar Melhor” prevê a reabilitação de 33 bairros municipais. As obras, com um orçamento de 142 milhões de euros, têm de estar concluídas até ao final deste ano.
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