O calendário completo das meias-finais do Mundial 2026 e onde pode ver os jogos
Argentina, Espanha, França e Inglaterra lutam por um lugar na final do Mundial 2026. Confira quem joga quando e onde pode ver as partidas.
Com a conclusão dos quartos-de-final, inicia-se esta terça-feira a nova fase do Mundial de 2026. A inaugurar as meias-finais está o confronto entre França X Espanha, que será emitido pelas 20h na SportTV, SIC e LiveModeTV. No dia seguinte, pelas 20h, é a vez de Inglaterra e Argentina lutarem por um lugar na final. Esse jogo é transmitido pela SportTV, TVI e LiveModeTV.
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Nesta fase, a RTP não transmite nenhum jogo. A próxima partida atribuída ao canal público é a final, que ocorre no domingo. Os três canais em sinal aberto pagaram 5,6 milhões de euros pelos 20 jogos.
Confira a lista completa de jogos das meias-finais
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