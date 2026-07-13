Ministro garante que 92% dos exames estão corrigidos e pede “desculpa” aos professores

O ministro da Educação anunciou esta segunda-feira que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às suas notas na próxima sexta-feira.

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“Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada”, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa. Segundo explicou, os problemas tecnológicos que marcaram o arranque do processo “têm vindo a ser corrigidos”, enquanto os professores têm demonstrado “um enorme comprometimento com o cumprimento do prazo”.

O ministro explicou ainda que o Governo dispõe de uma bolsa de docentes classificadores para responder a eventuais constrangimentos, num processo que é monitorizado “classificador a classificador, prova a prova, escola a escola”. “Quando vemos que um classificador está parado, esse classificador ou é contactado ou sai da bolsa e precisa de ser substituído”, esclareceu.

O governante reconheceu que o processo de correção dos exames nacionais arrancou com “vários erros” associados ao sistema informático, admitindo que alguns docentes tiveram de corrigir a mesma prova mais do que uma vez.

“Infelizmente, e lamento e peço desculpa aos professores, houve professores que tiveram que corrigir duas e três vezes a mesma prova, precisamente porque foi identificado um erro”, afirmou o governante.

Fernando Alexandre garantiu, contudo, que o Ministério da Educação reforçou os mecanismos de controlo de qualidade para assegurar que a avaliação realizada em formato digital corresponde “exatamente” ao exame em papel. “É lamentável, mas é a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor”, sublinhou, acrescentando que o processo continuará a ser acompanhado até ao fim.

O ministro insistiu ainda na transparência do modelo de correção, lembrando que, na sexta-feira, os alunos terão acesso não apenas à classificação final, mas também à cotação obtida em cada pergunta. “Não há transparência como disponibilizar a prova ao aluno, a classificação que ele teve em cada pergunta, e ele verificar que aquela é a prova que ele fez”, afirmou.