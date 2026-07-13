Mondego ganha mais uma barragem. Governo apresenta projeto Girabolhos esta quarta-feira

O Governo vai apresentar, já nesta quarta-feira, o projeto de construção da Barragem hidroelétrica de Girabolhos, na bacia do Mondego, e anunciar o lançamento do concurso público de construção. Para tal, a ministra do Ambiente e da Energia irá deslocar-se a Gouveia.

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A confirmação do Governo de que Girabolhos iria avançar data de fevereiro, altura em que a ministra Maria da Graça Carvalho apontava a infraestrutura como “estratégica para reforçar a segurança hídrica do país, proteger as populações e aumentar a capacidade nacional de produção de energia renovável”. O concurso, indicava então o comunicado do ministério, deveria ser lançado ainda no primeiro trimestre.

Para avançar com o concurso, o Governo mandatou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade que fica responsável pela articulação com os municípios envolvidos e com as entidades ligadas ao abastecimento de água e energia, à proteção civil e às áreas da economia, agricultura, ordenamento do território, conservação da natureza e biodiversidade.

Apesar de fazer parte do programa Água que Une, Girabolhos voltou a iniciativas do Governo em abril, com a inscrição no pilar “proteger” do PTRR, instrumento criado após os danos provocados pelo “comboio de tempestades”. Na apresentação do documento, Luís Montenegro apontou a luz verde ao avanço de quatro novas barragens, Ocreza-Alvito, Girabolhos, Alportel e Foupana, além da construção de 400 charcas e pequenas albufeiras.

Antes, em março, numa entrevista ao ECO/Local Online, o presidente da APA, José Pimenta Machado, assegurara:

"Ter mais uma barragem é um instrumento para conter as cheias. Se eu tivesse essa barragem, as cheias de 2019 e 2026 não aconteciam. No açude [do Mondego], os caudais nunca podem ultrapassar os 2.000, se ultrapassar, os diques podem rebentar. Com esta barragem, como ela estava concebida, os caudais nunca ultrapassariam os 1.800 e nunca teria havido o colapso do dique”

Na mesma linha, a ministra da tutela dizia, em fevereiro, que “o Empreendimento de Girabolhos é uma infraestrutura estratégica para reforçar a segurança hídrica do país, proteger as populações do vale do Mondego e aumentar a capacidade nacional de produção de energia renovável”.

Controlar e mitigar efeitos das cheias como as que atingiram de forma particularmente forte a bacia do Mondego – levando mesmo ao rebentamento de diques e derrocada de parte da plataforma da autoestrada A1 – e valorizar o interior são outras notas do Governo a favor do empreendimento.

O Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos de Girabolhos foi apresentado em 2007, pelo primeiro Governo de José Sócrates, no Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, e no ano seguinte seria adjudicado à Endesa. Contudo, após vários adiamentos, o projeto foi suspenso em 2016, no primeiro Governo de António Costa, conhecido por “geringonça”.

Segundo indica a Câmara de Gouveia, do lado das autarquias, estarão na cerimónia de apresentação do projeto, para lá do presidente anfitrião, o social-democrata Jorge Ferreira, também os edis das câmaras de Seia, Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres. Após a sessão no salão nobre, que terá início às 16h30, a comitiva irá visitar o local da barragem, em Girabolhos.