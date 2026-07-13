Mota-Engil ganha novos contratos de 185 milhões de euros no México
Grupo liderado por Carlos Mota Santos indica que um dos contratos de infraestruturas prevê o desenvolvimento e a execução de um projeto de mobilidade urbana numa das principais cidades mexicanas.
A Mota-Engil EGL 0,80% assinou dois novos contratos de construção de infraestruturas de transportes no México no valor total de cerca de 185 milhões de euros.
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Em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM, o grupo de engenharia e construção indica que os novos contratos terão uma duração estimada agregada de 16 meses.
Um dos contratos conseguidos através da sua participada no México envolve a “construção de um viaduto elevado sobre uma infraestrutura rodoviária existente”, adianta o grupo liderado por Carlos Mota Santos.
Já o outro contrato prevê o desenvolvimento e a execução de um projeto de mobilidade urbana numa das principais cidades do país, o qual inclui a construção de nova infraestrutura (ponte, estrada e vias dedicadas a transporte público), bem como o fornecimento de sistemas de transporte e a implementação de sistemas automáticos de cobrança.
“Com estes novos contratos, a Mota-Engil México assegura o crescimento e diversificação da sua carteira de encomendas, reforçando o seu posicionamento como prestador integral de serviços de engenharia e com cobertura geográfica alargada no México.
No primeiro trimestre, puxado pelas minas em África e pela retoma na América Latina, o grupo nortenho arrancou o ano com lucros a subirem 31%, para 35 milhões de euros. A carteira de encomendas já equivale a 3,6 anos de atividade na engenharia e construção.
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