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Mota-Engil reabilita ferrovia no Congo usada para transportar cobre

  • ECO
  • 13:19

Governo da República Democrática do Congo selecionou a construtora portuguesa para uma parceria público-privada para reabilitar uma linha ferroviária usada no transporte de cobre e cobalto.

A Mota-Engil EGL 0,18% vai reabilitar uma linha ferroviária na República Democrática do Congo que é usada no transporte de cobre e cobalto, adianta a agência Bloomberg (notícia em inglês, acesso pago).

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O troço congolês do Corredor do Lobito vai ser alvo de uma “reabilitação completa” através de uma parceria público-privada aprovada pelo governo congolês no passado dia 10 de julho, de acordo com as atas de uma reunião do Conselho de Ministros divulgadas pela televisão estatal.

A Bloomberg lembra que a Mota-Engil já integra um consórcio que opera uma linha ferroviária de ligação na vizinha Angola, que se estende até à costa do Oceano Atlântico, permitindo a continuidade transfronteiriça.

As ações da Mota-Engil desvalorizam 0,89% para 4,456 euros.

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